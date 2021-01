Quiénes lideran el ranking de fracturas en Vaca Muerta

La tendencia de operar en Vaca Muerta casi exclusivamente con pozos horizontales que arrancó en 2016 trajo consigo nuevos diseños de pozos que impulsaron la cantidad de etapas de fractura de manera significativa respecto a los primeros años de la formación. A 5 cinco años de ese cambio de paradigma hay 12 petroleras que conforman el ranking de actividad en el shale, y la primera realizó casi la misma cantidad de punciones que todas las otras 11 juntas.

El 2020 se despidió como el año más complejo para la industria petrolera local, aunque eso no impidió que las empresas continuarán con actividad de fractura. Incluso hay tres operadoras que batieron su récord personal de actividad en la formación que veremos más adelante.

Antes de entrar de lleno a los datos vale señalar que para la elaboración de este material solo se tuvo en cuenta la actividad en el shale por petrolera y empresa de servicio. No se estudiaron las etapas de fractura del convencional y el tight se analizó aparte (ver nota).

El último asterisco es que se utilizó la información que recopila mensualmente la firma NCS Multistage con datos actualizados a noviembre del 2020.

Ahora sí. El ranking de empresas que realizaron fracturas en Vaca Muerta es ampliamente liderado por la petrolera de bandera YPF. Entre enero de 2016 y noviembre de 2020, la empresa alcanzó las 9.377 punciones en la formación con actividad en el segmento del gas y del petróleo.

Durante 2019 la operadora alcanzó su nivel más alto con 3.034 etapas de fractura mientras que el 2020 probablemente lo cierre con su menor registro de los últimos 5 años.

En segundo lugar se ubica Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint que entre el período posteriormente mencionado alcanzó las 2.615 etapas de fractura. Es importante señalar que solo en 2018 la empresa superó las 1.000 punciones en Vaca Muerta, pero le fue suficiente para superar al resto.

Con el boom de Fortín de Piedra la empresa realizó 1.392 etapas en la formación en 2018, unas 752 en 2019 mientras que el 2020 lo terminará por encima de 2016 (20).

El tercer puesto se lo llevó la petrolera de la familia Bulgheroni, Pan American Energy (PAE) que hizo unas 1.657 etapas de fractura en total desde 2016. Su registro más alto fue en 2018 con 526 punciones y el 2020 culminará solo por encima de 2016.

La cuarta posición se la quedó la angloholandesa Shell con 1.460 etapas de fractura y es una de las dos empresas que logró superar su récord personal en Vaca Muerta en el 2020. A noviembre alcanzó las 648 etapas y ya era su registro más alto desde que desembarcó en la formación.

A pesar de la crisis que azotó a la industria, Vista yShell lograron su mayor registro de fracturas en el 2020. (Foto: gentileza)

El top 5 lo cerró la francesa Total Austral que en los últimos 5 años hizo 1.168 punciones y al igual que YPF su nivel más alto fue en 2019 con 499 etapas. Este año, a noviembre, realizaron 83 etapas y quedaron por encima de lo que hicieron en 2017 (81).

El sexto lugar fue para la petrolera que lidera Miguel Galuccio, Vista Oil&Gas con 812 etapas de fractura y es importante mencionar que al igual que Shell, la petrolera batió su récord de actividad en Vaca Muerta durante el 2020. En total la firma hizo 526 etapas a noviembre del año pasado mientras que, en 2019, su único registro anterior, cerró con 286 etapas.

El próximo puesto tiene una particularidad y es que se trata de una operadora que no realizó ninguna etapa de fractura en el 2020 (hasta noviembre) y aun así tiene en su cuenta unas 688 punciones. Se trata de la norteamericana ExxonMobil que registró actividad en 2017, 2018 y 2019 y fue precisamente este año cuando mostró su mejor nivel con 317 etapas acumuladas.

Pluspetrol ocupa la novena posición con 406 etapas de fractura. Su cuenta total está principalmente impulsada por el nivel de 2019 cuando hizo 317 etapas en total. Vale remarcar que entre 2016 y 2018 se concentró en el desarrollo del tight como lo podremos ver en este otro material.

De las últimas 3 petrolera solo la alemana Wintershall DEA superó las 100 etapas de fractura (185) desde 2016. Al igual que Exxon, está empresa no registró actividad en el 2020 en el período mencionado. La onceava posición la ocupó Pampa Energía con 99 etapas de fractura y tampoco tuvo movimientos en este segmento en el 2020.

Si bien YPF no realizó etapas durante cinco meses es la que más actividad mostró. (Foto: gentileza)

Por último, aparece la norteamericana Chevron con 92 etapas de fractura y en la misma línea que Shell y Vista, es su nivel más alto, ya que es el primer año que fractura en un área que opera en solitario. Si bien está en la última posición, Chevron tiene participación en el área estrella de YPF Loma Campana.

El ranking por empresa de servicio

Quienes son parte de la otra mitad de los trabajos de fractura son las empresas de servicio que acompañaron el desarrollo no convencional de las petroleras. Este segmento es más acotado al contar con menos jugadores y a diferencia de las operadoras, tiene dos líderes que pelean pelo a pelo por mantener el primer puesto.

Las dos empresas de servicios petroleros más importantes del mundo Halliburton y Schlumberger, ambas con sus headquarters en Houston, Texas, son las que lideran el ranking de etapas de fractura realizadas desde 2016. También utilizaremos datos hasta noviembre del 2020.

El primer puesto es para Halliburton que está en la cima con 6.850 etapas de fractura, pero no está cómodo y es que Shclumberger le sigue con unas 6.364 punciones. Una competencia que no dar respiros y no se condice con lo que sucede entre las operadoras.

La tercera posición de este ranking es para Baker Hughes con 3.468 etapas de fractura, y ya está confirmado que ese registro dejará de aumentar porque la empresa hace meses que inició su proceso de desvinculación de personal, herramientas y equipos para deshacerse de su unidad de negocio en Vaca Muerta. Aún no hay comprador anunciado, pero las voces en off the record postulan al grupo Techint.

El cuarto lugar es para Calfrac que tiene en sus registros unas 1496 etapas de fractura y por último se ubica Weatherford con 496 etapas desarrolladas en el segmento del shale.