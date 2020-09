Quieren que Australia enfrente a los All Blacks a pesar de la cuarentena

Los Wallabies no están decididos a jugar en Nueva Zelanda. Gentileza.

La Dirección General de Salud de Nueva Zelanda le ofreció hoy al seleccionado de rugby de Australia aliviar las restricciones sanitarias para permitir que los Wallabies entrenen en el país antes de los partidos contra los All Blacks y poder jugar la Bledisloe Cup en noviembre.

En principio, Australia, a través de lo expresado por el entrenador Dave Rennie, no está dispuesto a comprometerse con las estrictas regulaciones de cuarentena para mitigar los efectos del Coronavirus en Nueva Zelanda para jugar los partidos de la Bledisloe.

El director ejecutivo de NZ Rugby, Mark Robinson, descartó cualquier posibilidad de reprogramar los partidos de la Copa Bledisloe este año, si los Wallabies se niegan a visitar Nueva Zelanda.

Robinson confía en que los australianos tendrán tiempo suficiente para prepararse para el primer partido de la Copa programado para el 10 de noviembre y niega que NZ Rugby acepte cambiar las fechas.

Mark Robinson, director ejecutivo del rugby en Nueva Zelanda, confía en que los australianos tendrán tiempo para prepararse para el primer partido. Gentileza.

Está claro que si Australia se niega a viajar a Nueva Zelanda si no se ablandan las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena, es seguro que los All Blacks decidan también no trasladarse a Australia para la Copa que es a partido de ida y vuelta.