Raly Barrionuevo retoma la ruta: una gira de la cordillera al valle

Excéntrico: de carácter raro, extravagante. Pero en un sentido geométrico, que está fuera del centro, o que tiene un centro diferente. Y es en este último sentido, el geométrico, que Raly Barrionuevo es un músico excéntrico, un tipo que está lejos del centro y que, con su música, nos lleva de paseo por esos maravillosos lugares lejos de los flashes, pero muy cerca de luz.

Ser excéntrico es, en Raly, una decisión estética y artística, pero también política: esquiva toda vez que puede (que es casi siempre) los centros, sean estos geográficos, discográficos o musicales. Sus discos y sus giras son autogestivas. Toca allí donde sabe que lo esperan. Y sólo muy de vez en cuando pasa por el centro para, inmediatamente, salir de allí y regresar a las afueras.

De vuelta a su banda tras un largo tiempo dedicado a “Hermano Hormiga”, el proyecto que encaró junto a su amigo/hermano Lisandro Aristimuño, Raly retoma sus canciones y sale de gira por la Patagonia. Tras los conciertos del sábado en General Pico y del domingo en Santa Rosa, se presentará mañana en Chos Mala; luego en Zapala, Plottier (viernes), Villa Pehuenia (sábado, Bariloche (domingo), San Martín de los Andes (miércoles 25 y jueves 26) y Lago Puelo (viernes 27).

Por teléfono desde Santa Rosa, Raly habló con “Río Negro” acerca de esta gira, de su experiencia con Aristimuño y reveló un deseo: grabar una canción suya con, por qué no, Paulo Londra.

“Muy contentos”, dice Raly que están por esta vuela a las rutas y a los escenarios del país junto a su banda. “Largamos una gira de las que hacemos año por medio. Momentos muy intensos en todo sentido. Muy contentos por lo que se está armando en el escenario con un repertorio renovado”.

Acerca de salir de gira a su estilo, independiente y autogestivo, Raly cree que es todo un desafío por los tiempos difíciles que corren. Y él lo valora: “La gente destina un dinerito para comprar una entrada y eso es un acto hermoso porque las prioridades hoy pasan a ser otras, sin dudas. Ir a un concierto cuesta”.

Ayer, Raly Barrionuevo fue confirmado en la grilla de la edición 2020 del festival de Cosquín, que se realizará entre el 25 de enero y el 2 de febrero próximos.

El santiagueño de Frías recuerda que todas sus giras son proyectos autogestivos sin ninguna empresa que los contrate y los financie. Por eso, sostiene: “Esto también tiene un valor extra para nosotros”.

La gira que lo traerá por la región lo devuelve a sus canciones, pero sobre todo a su último trabajo “La niña de los andamios” (2017), del que, reconoce, tiene un tiempo, pero sus canciones ya se han incorporado al nuevo repertorio.

No fue un disco más “La niña de los andamios” -en verdad, ninguno lo es-. Tuvo que ver con suceso muy especial en la vida de Raly: la muerte de su madre. Sin embargo, fue para él un momento para reencontrarse con afectos profundos y celebrar la vida, su vida con ella.

“Yo elegi seguir el camino de la autogestión porque me permite caminar de manera tranquila”. Raly Barrionuevo

Lo explica Raly: “Es un disco que fue muy hermoso hacerlo porque son canciones que tuvieron como disparador la muerte de mi madre. Pero yo no lo tomé como un hecho solamente triste, al contrario. La canción que le da nombre al disco es una canción de agradecimiento”.

Y al pensarlo en el contexto de su disocografía, lo destaca a su modo: “No puedo decir que fue el mejor disco que hice hasta ahora porque todos han tenido algo en especial, pero sin duda que ‘La niña de los andamios’ me encanta escucharlo y tocarlo en vivo”.

Por la libre

Con 47 años recién cumplidos y una carrera musical moldeada a mano, su mano, Raly siente que está en un momento lindo. “Estoy mucho más maduro y a la vez estoy joven. Estoy en un cruce de caminos interesante, el de la experiencia y el de la juventud. Esto hace que uno tenga otro aplomo, otra manera de cantar. Mi canto es mpás pausado”.

“Estoy en un cruce de caminos interesante, el de la experiencia y el de la juventud. Tenga otro aplomo, otra manera de cantar. Mi canto es más pausado”. Raly Barrionuevo

En esta breve y precisa mirada retrospectiva que se permite Raly en su charla con “Río Negro” no olvida mencionar su decisión de “dar un paso al costado” de todas las propuestas empresariales que en algún momento lo tentaron para hacer cosas. “Yo elegí seguir el camino de la autogestión porque me permite caminar de manera tranquila”.

El arte de tapa de “La niña de los andamios”.

Poco afecto a los cruces de género y las colaboraciones de ocasión, Raly prefiere las sociedades musicales genuinas, como la reciente unión con Aristimuño. Tiene que salir naturtalmente. “Lisandro tiene otra impronta, otra formación, sin embargo somos amigos, somos hermanos. Somos muy distintos para tocar, sin embargo tenemos una conexión muy increible”.

De esa experiencia, que por supuesto sigue abierta Raly sólo tiene elogios y buenos recuerdos: “Fue una experiencia hermosa. Cuando nos dan ganas de tocar juntos, agarramos y tocamos, nos juntamos. Tenemos una libertad absoluta con Lisandro”.

La tapa fue un trabajo conjunto entre Daniel Marín y el propio Raly, y la foto que la inspiró.

Tras poco más de dos años tocando, girando y grabando con Aristimuño, Raly destaca dos cosas: diversión y aprendizaje. “Yo me divierto mucho con Lisandro, para mi la música es divertirme. Y aprendí mucho con él. Fue muy interesante ver a Lisandro cómo produce un disco, como toca la guitarra, como piensa un disco”.

Por último, Raly da un vistazo a lo que ocurre con la música y los nuevos sonidos: “Aunque he sido formado en un ámbito folclórico de mucha raigambre y tradición, siempre tuve una mirada y una sensibilidad para escuchar otras propuestas musicales genuinas; y lo genuino está en todos los ámbitos y géneros (lo no genuino también). Por lo tanto, hay cosas de trap que en verdad me gustan”.

En este sentido, reveló un deseo acaso inesperado: “Estaba tocando la otra noche ‘Ey Paisano’, que es una canción mía y que me encatnaría grabarla con algún artista de trap. El que más me gusta es Paulo Londra”.

Raly y Lisandro una sociedad unida por el arte y el afecto.

Raly en Plottier: Lo que tenés que saber

La gira patagónica de Raly Barrionuevo tendrá una única fecha en el Alto Valle. Será este viernes, a las 21, en Pirkas Plottier (Ruta 22 Km. 1234).

Santiagueño de Frías, Raly regresa a la región para presentar “La Niña de los Andamios” editado en 2017.

Compartirá escenario con la agrupación de Centenario “La Rustika Folklore” proyecto que se inicia en el año 2019, y que abarca el cancionero popular folklórico hasta composiciones propias. Además, se harán presentes los neuquinos Noe Pucci & Caos Malal.

Las entradas, a $600, pueden conseguirse en Croma Alto Comahue Shopping; Talabartería “Don Segundo” (Leguizamón y Planas, Neuquén); Kiosco “Mundo Dando” (Libertad 515, Plottier) ; Nikel (San Martín 526, Cipolletti); y Hey Jude, (Italia 1542, Roca). Por sistema:

www.alpogo.com (aplica un 10% por costo de servicio)