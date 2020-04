Reactivan trámites de jubilaciones suspendidos

A partir del próximo lunes comenzarán a reactivarse los trámites de jubilación que se habían suspendido por la cuarentena.

Pablo Todero, jefe regional de Anses de Neuquén, Río Negro y La Pampa, confirmó que empezará a funcionar una de las mesas de computo y se reanudarán expedientes de la región. Se trata de las oficinas de Neuquén Capital. “No se van reactivar solo casos de Neuquén sino de toda la zona y se va analizar cada urgencia”, dijo el funcionario, quien agregó que en las próximas semanas se irán sumando más mesas de computo en otros puntos de la región. Todero señaló que los operadores van a trabajar desde su casa con los expedientes que están digitalizados. “Hay 5.000 expedientes atrasados de la gestión pasada, algunos de ellos se sumaron antes de que comience la cuarentena”, explicó.

Por su parte Luciano Delgado, referente para Río Negro de la Jefatura Regional Sur 1 de Anses, remarcó que el trabajo de cómputo es muy complejo. “Lleva su tiempo ya que se tiene que calcular el haber del beneficiario. Siempre la prioridad es avanzar con la gente que empezó hace tiempo el trámite y la que está más necesitada”, informó.

Foto: Florencia Salto

Delgado mencionó que antes de la cuarentena los expedientes se derivaban a las mesas de cómputo de Bariloche y Viedma, pero cuando estas se congestionaban los mandaban a Neuquén.

En las próximas semanas se espera que también se reactiven las mesas de Río Negro. “Agradecemos al personal la buena predisposición, porque no es lo mismo trabajar en la oficina que hacer las tareas en casa donde está la familia”, recalcó.

Aclaró que solo se va a avanzar con las jubilaciones cuyos legajos ya estaban en proceso. En cuanto al resto de las personas que tengan que iniciar su trámite, se va evaluar la forma.

“Estamos viendo porque estos trámites tienen que ser presenciales y Anses está buscando una alternativa porque los beneficiarios están dentro del grupo de riesgo, se está pensando en un protocolo”, explicó.

Los interesados pueden consultar como avanza su legajo en la página web www.anses.gob.ar en la sección de consultas.

Por otro lado, en Río Negro docentes reclamaron que no pueden avanzar con su jubilación por la suspensión de tareas en Anses. Además cuestionaron al Ministerio de Educación por la demora en los legajos. El gobierno señaló que los expedientes van al día y que toda la información se envía a Anses.

Reclamos en Río Negro

Diana se desempeñaba como profesora del Instituto de Formación Docente de Roca y el mes pasado inició su trámite de jubilación. La docente presentó la renuncia definitiva con 35 años de aporte.

“Tendría que esperar entre dos y tres meses hasta que el trámite termine, pasando por la provincia y después por Anses para empezar a cobrar. Los meses que demora se cobran de manera retroactiva”, explicó.

Sin embargo señaló que nadie responde desde el Ministerio de Educación sus consultas sobre el avance el expediente.

“La administración en Viedma está sin trabajar y nadie sabe donde están mis papeles”, dijo.

Diana mencionó que tenía planes y tenía previsto no cobrar por tres meses pero no por tiempo indeterminado.

Liliana también es profesora del instituto de Formación Docente.

“Tengo todas las condiciones para presentar mi renuncia pero me sugirieron que no lo haga porque no está trabajando la parte administrativa del Ministerio de Educación”, manifestó.

Este medio consultó al área de Recursos Humanos del Ministerio sobre estos reclamos y señalaron que los trámites jubilatorios no están paralizados. “Estamos al día con las certificaciones para las jubilaciones que emite el área. Estamos enviando la información a Anses”, informaron a Río Negro. Desde Educación mencionaron que los funcionarios están realizando teletrabajo y los expedientes de jubilaciones y que solo faltan cargar 11 jubilaciones.