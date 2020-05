Rechazan autos en los ingresos por los puentes a Neuquén

La restricción de ingreso sólo a las personas que cumplen tareas esenciales, debutó por la madrugada con un total de 22 vehículos que fueron rechazados en el acceso a Neuquén. La cifra corresponde a las dos primeras horas de controles tanto en el puente carretero con Cipolletti, como en el ingreso por el tercer puente -ambos sobre el río Neuquen- como el ingreso por Balsa Las Perlas, en el acceso rionegrino por el río Limay.

"La reducción no es la esperada por el puente carretero, calculamos que mermó el transito de un 20 a un 30%", dijo el subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

El doble control y la vuelta atrás con las excepciones se produjo por el incremento de la cadena de contagios por COVID 19 en la región.

Sí bajó estrepitosamente el tránsito por el puente a Las Perlas. Allí dejaron de fluir vehículos en un 70 % al flujo de entrada y salida que registró ayer la Municipalidad.

Los 22 vehículos fueron rechazados porque no eran esenciales. Por ejemplo, uno de los que debió pegar la vuelta hacia Cipolletti era empleado de comercio: tenía permiso legal para transitar expedido por su empleador, pero no era ni personal de seguridad, ni del rubro alimentación, personal de clínicas o sanitario, era vendedor en rubro no esencial.

Estaba previsto que se pusiera en marcha hoy nuevamente el sistema de fumigación: un arco en los puentes carreteros y con las rampas tanto en tercer puente como en Las Perlas, pero esa tarea se suspendió debido a la lluvia.

Sí se aplicó el control por QR que cuenta cada permiso oficial. En controles que se realizaron con anterioridad en tránsito interno se encontraron fotocopias de certificados, pero se descubrió que no eran las expedidas por Nación cuando se escaneó el código QR, sino copias adulteradas para pasar los controles sin tener el permiso oficial.