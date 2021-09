Rechazaron pedido para proveer alimentos a los mapuches que toman un campo en Cuesta del Ternero

El juez de garantías Ricardo Calcagno rechazó este miércoles el pedido de la ADPH para permitir el ingreso de alimentos y de ropa de abrigo a las personas de la comunidad mapuche que se identifican como Lof Quemquemtreu. Recordó que los propios sospechosos de la usurpación se han puesto en ese lugar.

"Ellos mismos se pusieron en esa situación de no contar con esos insumos”, sostuvo Calcagno tras escuchar los planteos de Newen Loncoman, en representación de la APDH, del werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, de la fiscal jefa Betiana Cendón, la defensora oficial Blanca Alderete, y el abogado querellante Ernesto Saavedra.

El 18 de septiembre pasado, personas que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu irrumpieron en un sector del campo, cuyo titular es Rolando Rocco desde hace varias décadas. Alegaron que se trataba de una recuperación de territorio mapuche. El viernes pasado, personal policial entró al predio con Cendón y el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien, el defensor de Menores para identificar a los ocupantes, porque se habían negado en tres ocasiones y habían agredido verbalmente a Arriel y el fiscal adjunto José Luis Torchia. El jefe de la Policía, comisario Osvaldo Tellería, estuvo al frente del operativo.

Los ocupantes que se resistieron a identificarse fueron arrestados y horas después imputados por la usurpación. Tras la audiencia recuperaron su libertad. Otros huyeron. Cendón pidió al juez que el campo sea restituido a Rocco.

Pero durante la madrugada del sábado, un grupo de personas de la comunidad Quemquemtreu volvió a entrar al predio que custodiaban policías, que fueron agredidos, afirmó la fiscal en la audiencia de este miércoles. Desde entonces permanecen en ese sector del campo, ubicado en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón.

Personal del COER de la Policía de Río Negro custodia desde el sábado ese lugar para que no entren más personas. Tienen la orden de no permitir que se consolide la ocupación. La APDH y Carriqueo denunciaron ante Calcagno que Cendón había ordenado al COER no dejar entrar alimentos ni ropa de abrigo. Por eso, le pidieron al juez que lo permita.

El juez dijo que las personas que están en el predio no tienen prohibido retirarse del lugar y acceder a comida y ropa. También, tienen abierta la opción de intentar una resolución pacífica del conflicto. Aclaró que los funcionarios judiciales y los jueces “tenemos la obligación de hacer cesar los delitos”.

Calcagno desestimó el argumento de Loncoman y Carriqueo que planteaban que se estaba vulnerando un derecho humano elemental como es acceder a los alimentos y a ropa de abrigo. Recordó que se trata de personas que están sospechadas de cometer un delito.

Y mencionó que hay una investigación en marcha tras la decisión del juez Sergio Pichetto que admitió los cargos formulados por Cendón contra personas que se reconocieron como miembros de la comunidad Quemquemtreu.

El magistrado recordó a Loncoman y Carriqueo “que los derechos se ejercen por las vías legales. No existen las vías de hecho para hacer valer los derechos que uno cree que le corresponden”.

Dijo que las personas de la comunidad tienen que reclamar al Estado si consideran que se les vulneró un derecho de acceso a la tierra, pero no a la víctima. Y advirtió que el derecho a la propiedad también está incluido en los Tratados y Pactos que citaron Carriqueo y Loncoman por la APDH.

Dijo que el reclamo tiene que plantearse por la vía administrativa y legal “no con la comisión de un delito”, en referencia a la usurpación atribuida a los imputados. El juez mencionó además que la normativa vigente (por la ley 26160 de comunidades indígenas) garantiza el derecho de las comunidades que ocupan tierras de manera tradicional “y pacífica”. “No aquellas que van a tomar por vías de hecho”.

Cendón pidió rechazar el pedido de la APDH y del Parlamento. También la querella. Antes de finalizar la audiencia, Calcagno dispuso que el personal policial siga custodiando el predio para que el delito no continúe y para impedir que la usurpación se consolide.

"Conforme a la orden judicial que se impartió en su momento, se continúa custodiando el predio así como también la zona del Destacamento de Cuesta del Ternero en donde un grupo de personas sigue manifestándose desde el día lunes", informaron esta tarde de miércoles desde el Gobierno de Río Negro.

Comunicaron que efectivos de las unidades que dependen de la Regional Tercera, con asiento en Bariloche, y del Grupo COER de la Policía de Río Negro permanecen en el sector cumpliendo tareas de prevención.