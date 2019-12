Reconocimiento a un policía solidario

Rosario/Villa Regina

Una sociedad justa se logra con premios y castigos.

No puede haber uno sin el otro.



En este tema también deben existir los reconocimientos.

Cuando algo se hace, con alegría, con dedicación, con entusiasmo, pero sobre todo con amor por el prójimo.



Este es el caso de un empleado policial, del destacamento de Gob. Duval, La Pampa.

El que suscribe viajaba desde Rosario a Villa Regina por una ruta difícil, la 152.



Sufrí una caída en moto, a causa de ello perdí parte del combustible.

Este policía me atendió tan bien… Me facilitó nafta, me hizo sentir la tradicional hospitalidad pampeana.

Muy agradecido, seguí viaje luego.

Ramón Antonio Llancafil

DNI 14.572.433