«A mi no me callas»: La caliente interna de «Intrusos», que incluyó la renuncia de Marcela Tauro

El enojo de Flor de la Ve al aire, en la emisión de «Intrusos» del último jueves, derivó en la renuncia de la panelista Marcela Tauro y hasta la posible conducción de Luis Ventura en el programa del viernes feriado. Sin embargo, la tormenta se desactivó con negociaciones de por medio.

Todo comenzó durante el mediodía del jueves, por la pantalla de América, cuando la conductora del ciclo de chimentos llamó al orden a sus panelistas de una manera que no cayó bien entre los presentes.

“¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!” fue la frase de Flor en un tono elevado, que generó malestar sobre todo en Marcela Tauro. “Hoy parece que no estuviera. Es una cosa de locos. Me encanta. Vamos a escuchar el audio de Wanda..” agregó la conductora.

Al ir al clip anunciado, Tauro le reprochó la acción a Flor de la Ve. En defensa de ella y sus compañeros, la panelista la encaró: «a mi no me callas y no me gritas nunca más». Acto seguido, la periodista habría ofrecido su renuncia al ciclo.

Finalmente, De la Ve tuvo que pedir disculpas al aire en el programa del viernes por el exabrupto, luego de que se especulara con la posibilidad de que no asistiera durante el feriado como consecuencia de esa pelea.

El malestar entre la conductora y la periodista deviene de mucho tiempo, de hecho hay quienes aseguran que De la Ve no quiere que la reemplace en la pantalla de América cuando ella se ausente.

Luis Ventura también quedó involucrado

Por su parte, el periodista Luis Ventura también quedó involucrado en la polémica. «Yo voy a decir algo. No sé si debo decirlo, pero se los voy a contar. A mí me sonó el celular a las 5 y 38 de la madrugada y una voz me dijo ‘tenés que ir a Intrusos'».

«Yo ya sabía. Dije ‘¿para qué me llaman a esta hora si yo ya estaba invitado?’. Desde hace dos semanas me estaban invitando… Lo que pasa es que me dijeron que tenía que ir a conducir por lo que pasó con Florencia» reveló el presidente de APTRA.