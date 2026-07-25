A qué hora pelea Gastón Edul en La Velada del Año: el periodista de la selección enfrenta a Edu Aguirre en medio de la campaña «antiargentina”

El periodista deportivo Gastón Edul y su colega español Edu Aguirre se enfrentarán este sábado 25 de julio en el tercer combate de La Velada del Año 6, el famoso evento organizado por el streamer Ibai Llanos. El duelo está envuelto por la reciente Copa del Mundo que conquistó España ante la Argentina de Lionel Messi, a quien Aguirre habitualmente critica.

La pelea tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde 80 mil personas agotaron las entradas en poco más de dos horas. La edición de este año contará con diez combates entre creadores de contenido, músicos y figuras de las redes sociales, con transmisión gratuita a través de los canales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

Gastón Edul y Edu Aguirre trasladan al ring una rivalidad marcada por el fútbol

La expectativa por el enfrentamiento entre Edul y Aguirre tiene un componente particular: ambos representan perfiles muy diferentes dentro del periodismo deportivo. El argentino es una de las figuras más identificadas con la Selección argentina y se ha mostrado como un defensor de Lionel Messi, mientras que el español es reconocido por su admiración por Cristiano Ronaldo y sus críticas al capitán argentino.

Ese contraste ganó todavía más atención después de la final del Mundial 2026, un partido que profundizó la rivalidad ambas selecciones. Para muchos seguidores, el combate de La Velada aparece como una especie de revancha mínima, pero simbólica.

La previa también tuvo un momento de tensión durante el pesaje oficial. Después de confirmar el peso reglamentario, los dos periodistas quedaron frente a frente y mantuvieron la mirada durante varios segundos mientras intercambiaban insultos en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El combate entre Edul y Aguirre será el tercer enfrentamiento de la cartelera de La Velada del Año 6. La jornada comenzará con Fabiana Sevillano frente a La Parce y continuará con Clers contra Natalia MX, antes de que los periodistas suban al ring en uno de los cruces que concentra mayor atención entre el público argentino y español.

El evento comienza a las 14 y su combate se estima que tendrá lugar entre las 15.30 y 16.00, según cuánto duren las peleas previas. El resto de la cartelera continuará con Marta Díaz vs. Tatiana Käer, seguido por el cruce entre Gero Arias y Viruzz.

Luego será el turno de Alondrissa y Angie Velasco, mientras que Lit Killah y Kidd Keo protagonizarán el séptimo combate. Más tarde se enfrentarán Samy Rivers y Roro, antes del duelo coestelar entre Plex y Fernanfloo. La noche cerrará con el combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg.

Las declaraciones de Gastón Edul antes de la pelea que enfrenta a Argentina y España

En la conferencia previa, Edul también habló sobre la rivalidad entre argentinos y españoles y buscó marcar una diferencia entre la competencia deportiva y los ataques contra un país. El periodista defendió el orgullo por la Argentina y cuestionó las expresiones racistas que, según señaló, circularon en los últimos días.

“No hay que confundir las ganas de que un equipo pierda, porque eso había de mucha gente, con meterse con un país. Cualquier extranjero del mundo que vaya a Argentina tiene educación pública y salud pública sin importar de dónde sean. ¿Cuál es nuestra diferencia? Bueno, que nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a Argentina, donde sea, con quién sea y cómo sea; y no por eso nos tienen que endilgar algo que no nos corresponde», expresó.

“Digo esto porque no tiene que ver con el fútbol, eso lo dejo de lado. Para mí es un orgullo ser argentino y cada vez que pueda decir que soy argentino, lo voy a decir en el lugar que sea, lo voy a hacer hoy como lo voy a hacer mañana”, concluyó el periodista argentino, quien recibió el respaldo de sus seguidores.