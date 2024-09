Tras la visita de Susana Giménez, Yuyito González confirmó que irá a la Casa Rosada

Susana Giménez asistió a la Casa Rosada ayer para grabar la entrevista al Presidente Javier Milei, que será emitida el próximo domingo en su segundo programa.

Susana grabó la entrevista con Javier Milei

La diva arribó al Palacio de Gobierno después de las 15. Estuvo acompañada por el productor Santiago Oria, una fotógrafa y 15 técnicos. Previo al ingreso, saludó al CEO de Telefe, Darío Turovelzky, y una vez dentro de la Rosada, se reunió con Karina Milei.

La novia del Presidente, Amalia “Yuyito” González abrió su programa del viernes comentando sobre la entrevista. “Sé todo lo que hablaron, pero no lo voy a contar. Van a tener que ver la entrevista el domingo”, dijo la conductora.

Yuyito González visitará la Casa Rosada

Para no ser menos que Susana, Yuyito aclaró que ella también visitará la Casa Rosada. La fecha elegida será el próximo 22 de octubre, fecha en la que el mandatario cumplirá 54 años.

“El día del cumpleaños voy a ir a la Casa Rosada. Es un lugar simbólico. Ya le dije, ya arreglamos”, comentó la exvedette, que ya estuvo en la Quinta de Olivos comiendo junto a otros funcionarios. Su hijo Stéfano también estuvo en la Quinta Presidencial ya que forjó una amistad con el mandatario.

Cabe recordar que a Yuyito no le gustó nada el comentario que hizo Susana antes de la entrevista con el presidente cuando lo definió como “enamoradizo” y la exvedette remarcó que no es así, que solamente esté enamorado de ella: “Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el Presidente, el Presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizo’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!”.

Yuyito argumentó por qué no va a ir al programa de Susana Giménez

Además, González dijo que no iría al programa de Susana porque la entrevista es con el Presidente y no con ella. “Vieron que en un momento dijeron ‘le hago la nota a él y después que entre ella’. No, no, no. Pará. Yo entro de la mano con mi novio o te miro desde Olivos. Eso fue un chiste, pero después del chistecito te lo digo en serio. A mí me parece que es una nota donde yo no tengo nada que ver. La intención no es ir a cholulear, a contarte si me gusta el té con leche o el café batido. Es una nota que tiene el sentido de compartir con gran parte de la sociedad los logros que está teniendo esta gestión”.

“Yo no voy a estar y no quiero estar. Ya lo hablé con Javier y quedé en esto. Él está totalmente de acuerdo y a mí lo único que mi importa es que él esté de acuerdo, sinceramente. Que nuestra comunicación siga fluyendo, que nos entendamos. Todo lo hablamos. No nos interesa sobreexponernos, sobreactuar. Nosotros no lo vivimos así. No sobreactuamos nada de nosotros. Lo que nace es natural. Yo no soy enamoradiza. Soy fría como el viento, peligrosa como el mar. Ahora ya no, ahora cambié”, comentó, citando uno de los hits de Luis Miguel. “Yo no soy enamoradiza y él tampoco. ¡La Su, la Sa y la Na! Voy a estar viéndolo desde Olivos”, había mencionado Yuyito González.