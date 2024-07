Abel Ayala, el actor de “El Marginal” enfrenta una grave denuncia: su firme respuesta

El 28 de octubre de 2022, Abel Ayala, el actor de “El Marginal”, atropelló a una persona llamada Leonardo Godoy, quien hoy pide una reparación económica por el daño sufrido.

«Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4×4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco. Me dijo que iba a estar todo bien, que confíe en él. Vino la ambulancia y metieron la moto acá adentro (señala el country donde vive el actor) porque en ese momento dio tiempo a que vinieran familiares míos”, relató Godoy en el programa Desayuno Americano.

«Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno… Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar», relató.

Qué fue lo que dijo Abel Ayala sobre lo que pasó: ¿Cuál es su versión?

Pero Ayala se comunicó con el programa de Pamela David y dio su versión. Leonardo no tenía seguro: “Cuando lo vi me quedé impactado porque no me lo esperaba. No me gusta la exposición, pero mi hija más grande me dijo ‘papá, tenés que salir a contestar’. El accidente existió. Un accidente lo puede tener cualquiera, lo asistí, fui al hospital con su hermana, lo llevé hasta la casa, me presenté en su casa, cruzamos los teléfonos, quería saber quién era y prestarle ayuda, le pasé mis datos, mi teléfono y me puse a disposición. Como él no tenía seguro porque estaba a punto de vender la moto, estaba preocupado porque la moto estaba rota. Él siempre me decía que me quede tranquilo que no iba a decir nada, pero yo estaba tranquilo porque tengo seguro. Llamé a mi seguro, pasé el siniestro y me olvidé”.

“Leo firmó un poder a un letrado que lo representaba. Me pone como que me estoy escapando, como que no tengo seguro y no es así. Me sorprende. Él cree que quien debe resarcirlo soy yo y no el seguro. Lo llamé al abogado y le pregunté por qué hacían esto. Yo lo tomo como una extorsión. Yo le voy a dar una mano, pero me parece un espanto la manera que buscaron para resolver. Puedo denunciarlos por calumnias e injurias porque es horrible lo que me hicieron”, afirmó el actor, que tiene en su poder el comprobante de pago del seguro que ya se hizo cargo.