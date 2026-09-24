Netflix reveló sus estrenos de octubre 2026: las series y películas que llegan a Argentina

Octubre llega con varias novedades fuertes a Netflix: una nueva película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti, el regreso de Lupin, nuevas temporadas de La diplomática y Nadie quiere esto, además de una selección especial de terror para Halloween. El calendario completo para agendar.

Netflix ya comenzó a preparar uno de los meses más cargados del año. Octubre de 2026 tendrá estrenos de series, películas, producciones argentinas, anime y varios títulos de terror, estos últimos especialmente elegidos para acompañar la previa de Halloween.

Entre las novedades que sobresalen aparece Lo dejamos acá, la película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que llegará a la plataforma el 16 de octubre. Netflix confirmó oficialmente que la producción tendrá previamente su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Pero no será la única apuesta importante: octubre también marcará los regresos de Lupin, La diplomática y Nadie quiere esto, además del estreno de la adaptación de Al este del Edén.

Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti llegan a Netflix

Para el público argentino, uno de los estrenos más esperados será Lo dejamos acá, prevista para el 16 de octubre.

La película está dirigida por Hernán Goldfrid y tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Diego Peretti, acompañados por Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La historia sigue a un psicoanalista que comienza a desconfiar de los métodos tradicionales de la psicología y decide involucrarse cada vez más en la vida de sus pacientes. El método parece funcionar hasta que aparece en su consultorio un escritor atravesado por un bloqueo creativo.

La producción marca además el regreso de Darín al cine después de Argentina, 1985 y tras su participación en la serie El Eternauta.

Las series que llegan a Netflix en octubre 2026

El calendario comenzará fuerte el 1 de octubre con Al este del Edén, una nueva adaptación de la célebre novela de John Steinbeck. Florence Pugh encabeza esta historia familiar que se extiende a través de dos generaciones.

El 7 de octubre llegará la segunda temporada de Machos de verdad y también El círculo, mientras que el 8 será el turno de Bajo la superficie.

Los regresos importantes se concentrarán en la segunda mitad del mes: La diplomática estrenará su cuarta temporada el 15 de octubre, mientras que Nadie quiere esto volverá con su tercera entrega el 22.

Uno de los platos fuertes quedará para el 23 de octubre, cuando Netflix estrene la cuarta parte de Lupin. Assane intentará reconstruir su vida después de pasar cuatro años en prisión, pero la aparición de alguien dispuesto a imitar sus famosos robos volverá a ponerlo en acción.

Entre las series confirmadas aparecen:

1 de octubre: Al este del Edén.

Al este del Edén. 7 de octubre: Machos de verdad, temporada 2, y El círculo.

Machos de verdad, temporada 2, y El círculo. 8 de octubre: Bajo la superficie.

Bajo la superficie. 9 de octubre: ¿Es pastel? Halloween, temporada 2, y El hotel embrujado, temporada 2.

¿Es pastel? Halloween, temporada 2, y El hotel embrujado, temporada 2. 13 de octubre: La trampa.

La trampa. 14 de octubre: Love Is Blind: Boston.

Love Is Blind: Boston. 15 de octubre: La diplomática, temporada 4.

La diplomática, temporada 4. 21 de octubre: El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque.

El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque. 22 de octubre: Nadie quiere esto, temporada 3.

Nadie quiere esto, temporada 3. 23 de octubre: Lupin, parte 4, y Grande de España.

Las películas que se estrenan en Netflix durante octubre

El cine también tendrá un lugar importante. Después de Las cartas de la vida, prevista para el 2 de octubre, el 9 llegará Animales, un thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck junto a Kerry Washington. La historia comienza con el secuestro del hijo de un candidato a alcalde y su esposa.

Ese mismo día se incorporará Con todos menos contigo, la comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell.

Además de Lo dejamos acá, el 16, el catálogo recuperará algunos títulos conocidos durante la segunda mitad del mes.

Entre las películas anunciadas están:

2 de octubre: Las cartas de la vida.

Las cartas de la vida. 5 de octubre: Street Fighter: La última batalla.

Street Fighter: La última batalla. 9 de octubre: Animales y Con todos menos contigo.

Animales y Con todos menos contigo. 16 de octubre: Lo dejamos acá.

Lo dejamos acá. 23 de octubre: El efecto mariposa y Contra el huracán.

El efecto mariposa y Contra el huracán. 29 de octubre: Un horizonte lejano.

Un horizonte lejano. 30 de octubre: Colisión.

Netflix prepara un octubre de terror por Halloween

El mes también tendrá una selección especial de películas de terror, con títulos conocidos y algunas incorporaciones recientes.

Una de las más destacadas será La sustancia, que se sumará al catálogo el 1 de octubre. El 4 llegará Pecadores y desde el 5 estarán disponibles varias películas de la saga La Purga.

El calendario continuará con Un lugar en silencio: Parte II el 15, las dos películas de Ouija el 17 y Halloween el 20 de octubre.

Anime y producciones coreanas: qué llega en octubre

Los fanáticos del contenido asiático también tendrán novedades. El 3 de octubre llegará la tercera temporada de Ranma ½, mientras que el 4 se estrenará la segunda entrega de La caja azul.

Para el 20 de octubre está previsto Cyberpunk: Edgerunners 2, una historia independiente ambientada nuevamente en Night City y centrada en un nuevo grupo de mercenarios.

La oferta se completará con La chispa del amor, prevista para el 9 de octubre dentro de las novedades de contenido coreano.

Con regresos esperados, cine argentino y una fuerte apuesta por el terror, Netflix buscará convertir octubre en uno de sus meses más variados de 2026. Y para el público local, Lo dejamos acá aparece como uno de los títulos a seguir de cerca: Netflix viene reforzando su producción argentina y ya confirmó nuevos estrenos nacionales para noviembre y diciembre.