Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
Nora Colosimo está en pareja con un argentino que vive en Italia.
Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, vive actualmente en Italia junto a un hombre llamado Rafael, vinculado al mundo del fútbol. Sin embargo, en los últimos días quedó envuelta en una fuerte acusación por parte de la modelo brasileña Lola Bezerra, quien aseguró que Colosimo fue pareja del exnovio de su madre.
Fuerte acusación: Lola Bezerra dijo que la madre de Wanda Nara salió con el novio de su mamá
En una entrevista con Crónica TV y luego en Intrusos, Bezerra relató que su mamá y Nora eran amigas, pero todo cambió cuando el hombre en cuestión apareció en las redes sociales de Colosimo:
«Me quería matar porque no quería que lo contara, pero me salió de corazón porque la vi sufrir. Cuando me preguntaron si estaba soltera dije que le robaron el novio. Eran súper amigas, Nora venía a mi casa».
Según su testimonio, la relación entre Rafael y su madre terminó abruptamente cuando él dejó de responderle y, poco después, vio en Instagram una foto de él junto a Nora. «Si no me equivoco, fue el año pasado. Salieron por un año, era medio tacaño», agregó.
Bezerra aclaró que no tiene nada en contra de Wanda ni de Zaira Nara, pero insistió en que solo está contando algo que le ocurrió a su madre: «Ella se enamoró y Nora era su amiga».
Comentarios