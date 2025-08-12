Wanda Nara habló de L-Gante, Icardi y los escándalos antes de viajar a México

Wanda Nara viajó a México para grabar la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, que conduce para Netflix, pero antes de subirse al avión habló con la prensa sobre todos los temas y escándalos que la tienen como protagonista.

Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”

“Con Elián funcionamos muy bien como amigos. Estaba con minas al lado mío. Ahora volvió con la ex. Elián es así. Nunca le haría un planteo, lo felicito. A todas mis parejas, les enseñé a priorizar el amor”, sorprendió la mediática al ser consultada por su llamativo vínculo de idas y vueltas con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Wanda contó que recibe propuestas de hombres por Instagram, pero no tiene tiempo ya que está trabajando demasiado y cuidando de su salud: “Estoy bien, estoy controlada, no curada”.

Sobre su visita a la familia de Mauro Icardi, aclaró: “En Rosario se juntan todos los domingos. No es una mojada de oreja. Mauro sabe la relación que yo tenía con su papá”.

“Lo del maní es laburo. Estuve feliz 12 años, siento que ese video está editado. Me culparon de eso, pero no filtré ningún video. Estoy muy contenta con mi presente, con mis hijos, mi familia, viviendo en mi país. Hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá se pueda encontrar un vínculo respetuoso para los chicos. No estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas, pero no soy la responsable de todo”, manifestó la conductora.

Wanda también remarcó que desde el lado de Icardi “hablan con mucha falta de respeto de una mamá que cría cinco hijos y que hoy es el sostén económico de la familia».