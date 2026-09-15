Adrián Suar contó la inesperada tarea que Rocío Robles le pidió hacer en la cocina

Rocío Robles se prepara para afrontar uno de sus próximos desafíos televisivos: será una de las participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y en medio de los preparativos para ingresar al reality de Telefe, Adrián Suar reveló que también puso manos a la obra para ayudar a su pareja en la cocina.

El actor y productor contó una divertida intimidad de la pareja durante el estreno de Con la nuestra, la obra que tiene entre sus protagonistas a Tomás Kirzner.

Adrián Suar contó cómo ayudó a Rocío Robles en la cocina

En diálogo con MShow, Suar reconoció que colaboró con Robles mientras ella cocinaba, aunque rápidamente aclaró que sus habilidades gastronómicas son bastante limitadas.

“Ro me sacó una foto. La ayudé cocinando, es cierto”, comenzó contando el gerente de Programación de eltrece.

Sin embargo, inmediatamente reveló cuál fue la tarea que le asignó su novia: “Ella cocina muy bien y me pidió que le pegue a las milanesas y lo hice, porque cocino muy mal”.

“Pero con alguien que cocina tan bien como Ro, me animé a ayudarla”, agregó entre risas.

Según publicó Ciudad Magazine, la colaboración de Suar se produjo en medio de la preparación de Robles para su desembarco en MasterChef Celebrity, donde deberá demostrar sus habilidades frente al exigente jurado.

Qué dijo Adrián Suar sobre la llegada de Rocío Robles a Telefe

La incorporación de Robles al reality tiene además una particularidad: competirá en uno de los grandes programas de Telefe, el principal rival televisivo de eltrece, señal en la que Suar ocupa un rol central.

Lejos de mostrarse incómodo por la situación, el productor aseguró que recibió con entusiasmo la propuesta que le llegó a su pareja.

“Cuando la llamaron me puse muy contento, es un programa importante, le da mucha visibilidad. Es importante para ella”, aseguró.

De esta manera, Suar dejó en claro que el enfrentamiento por el rating queda de lado cuando se trata del crecimiento profesional de Robles.

La modelo y periodista deportiva integra la lista de figuras convocadas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que tendrá nuevamente a Wanda Nara en la conducción.

El presente de Adrián Suar y Rocío Robles

Suar y Robles atraviesan un consolidado momento sentimental y en los últimos meses comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia en diferentes eventos públicos.

Esta vez, además de acompañarlo en el estreno teatral, Robles terminó siendo protagonista de una inesperada confesión doméstica de Suar, quien dejó en claro que, al menos por ahora, prefiere ocupar el rol de ayudante antes que ponerse al frente de la cocina.

Mientras ella se prepara para competir en MasterChef Celebrity, él ya encontró su especialidad: golpear las milanesas cuando Rocío se lo pide.