Al mejor estilo de los 80’, Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron en el cumpleaños de Mery del Cerro 

Los ex Casi Ángeles se reunieorn en el cumpleaños de Mery del Cerro que festejó sus 40 años con una fiesta temática. Todos sus invitados tenían que ir vestidos inspirados en la década de los 80. Mauro Icardi y la China Suárez asistieron e hicieron así su reaparición pública tras el escándalo en el Chateau. Lo llamativo es que en todas las fotos en la que ellos aparecen están solos y no figuran en los grupos en los que estaban otros ex Casi Ángeles.

Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron en el cumpleaños de Mery del Cerro

La China Suárez y Mauro Icardi estaban vestidos «total denim» y el futbolista llamó la atención con su cambio de look: se peinó para atrás y se afeitó. Ambos compartieron imágenes en sus redes sociales, pero no hay rastros de otras compañías. En la cuenta de Instagram de Mery del Cerro sí se pudo ver que estaban presentes examigas de la actriz: Paula Chaves y Gimena Accardi.

Lali Espósito también estuvo presente, Cande Vetrano y Nico Vázquez como otros representantes de Casi Ángeles. Juanma Cativa, el peluquero y amigo de la China Suárez, asistió al cumpleaños de Mery del Cerro. Paula Chaves compartió una imagen en su Instagram donde aparecen Pedro Alfonso, la protagonista de la noche, Gimena, Nico y Meme Bouquet y escribió: «Nos amo». De Eugenia ni rastro.

De hecho, la única forma por la que se supo que la China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en el cumpleaños de Mery del Cerro es la publicación de ambos en su Instagram. Quizás por elección, prefirieron no estar con las multitudes para la foto o realmente no hay buena onda. Por su parte, Adrián Pallares reveló: «Me cuentan que son una pareja muy consolidada porque están muy enamorados».