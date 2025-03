Mex Urtizberea y su polémica filosofía sobre los invitados: «Si te invito a casa, no traigas nada; si traes algo me ofendo»

El músico y conductor Mex Urtizberea brindó una entrevista a Infobae que desató un intenso debate en las redes sociales por su particular visión sobre la hospitalidad. Con su estilo descontracturado y apasionado, el artista dejó claro que, como anfitrión, no tolera que sus invitados lleguen con algo en las manos. «No traigas nada», insistió, y aseguró que hasta se ofende si alguien aparece con una botella de vino o un postre para compartir.

«Te invito, te hago la mejor comida, te sirvo el mejor vino y lo que yo deseo es que digas ‘qué bueno que estuvo’. Eso es un beso en el corazón inmenso. ¡No traigas nada! Que vengas suelto y te vayas lleno, eso es», explicó Urtizberea, dejando en evidencia su devoción por agasajar sin esperar nada a cambio. Para él, la experiencia de recibir a alguien en su casa es un acto completo de generosidad, y cualquier aporte externo rompe con esa dinámica.

Por la discusión que trajo esta frase de Mex Urtizberea: "Si te invito a casa, no traigas nada; si traes algo me ofendo, y me pone mal si alguien pregunta si hay que dividir la cuenta".