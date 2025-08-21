Alarma en América: Trato Hecho de Santi Maratea en la cuerda floja por bajo rating

Hay preocupación en el canal del cuadradito por el rating de Trato Hecho, el programa de entretenimientos conducido por el influencer de las colectas Santi Maratea.

El ciclo de Maratea no despega en el prime time

Esta miércoles, si bien faltan conocer los números definitivos, el minuto a minuto tiró datos muy preocupantes para la gerencia del canal. Trato Hecho tocó pisos por debajo del punto de rating en pleno prime time de América TV.

Incluso ya se rumorea por los pasillos de la emisora que si el ciclo no levanta, apenas lleva 10 emisiones, podrían cambiarlo de horario y probar suerte a las 23:00, dejando el horario de las 22:00 para el eterno comodín de la casa: Pasó en América.

Cómo son las reglas de juego

En Trato Hecho participan 24 concursantes, cada uno con un maletín que contiene un monto distinto de dinero, desde 100 pesos hasta 20 millones. En cada programa se elige a un protagonista, que deberá ir abriendo los maletines de los demás para descubrir qué cifras quedan en juego y, a partir de eso, intentar deducir cuánto podría tener el suyo.

Mientras avanza la apertura de maletines, aparece “la banca”, un personaje clave que le ofrece al participante distintas sumas de dinero para que se retire antes de revelar su propio maletín. El objetivo del concursante es llevarse la mayor cantidad posible, mientras que la banca busca que se vaya con lo mínimo. Los otros 23 participantes regresan al día siguiente para seguir compitiendo hasta que llegue su turno.