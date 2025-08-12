Rating: cuánto midió el estreno de Santi Maratea, Jey Mammón en El nueve y los Knockouts en La Voz Argentina 

El lunes 11 de agosto, La Voz Argentina (telefe) subió dos puntos respecto a la emisión anterior, con el inicio de Los Knockouts, y fue lo más visto del día.

¿Cómo le fue al estreno de Trato hecho, el programa de Santi Maratea?

Con un piso de 3.4 puntos de rating que le dejó LAM, Santi Maratea debutó como conductor de Trato Hecho en el prime time de América. Tuvo picos de 3.1 puntos, y finalmente promedió 2.2, quedando tercero en su franja.

El exitoso formato mundial volvió a Argentina para revolucionar la pantalla de América con una superproducción a cargo de Mandarina Contenidos.

¿Cómo le fue a Jey Mammón en su debut en Elnueve?

Jey Mammón debutó en elnueve con Medianoche con Jey con un promedió 0.6 puntos. Quedó cuarto en su franja.

Otro día perdido (eltrece) marcó 4.1 puntos, 3 décimas por debajo del promedio que lleva el ciclo.

Cortá por Lozano obtuvo 6.0, Cuestión de peso 2.7. Sálquese quién pueda midió 2.6.

Los más vistos de Telefe: La Voz Argentina 13.4, Telefe Noticias 8.7. Pasapalabra 7.4. La Traición 7.1. Amor a cualquier precio 7.0.

Los más vistos de El Trece: Buenas Noches Familia 6.0. Telenoche 5.4. Ahora CAigo 4.9.

Los más vistos de América TV: LAM 4.0. Intrusos 3.1. América Noticias 2.8.

Los más vistos de El Nueve: Tele 9 central 4.0. Bendita 3.1. Tele 9 mediodía 2.1.

Los más vistos de la TV Pública: Donde nace el conocimiento, Televisión Pública Noticias Noche 0.4. «Un plan brillante», Flora y fauna 0.3. ADN Buena salud, Estamos en una, Las mañanas con Andino, Medical Hair, Televisión Pública noticias central, Televisión pública noticias mediodía 0.2.

El top five de programas más vistos de la Tv Argentina

La Voz Argentina 13.4

2. Telefe Noticias 8.7.

3. Pasapalabra 7.4.

4. La Traición 7.1.

5. Amor a cualquier precio 7.0.

Los promedios:

Telefe 7.7; El Trece 4.3; América TV 2.7; El Nueve 2.2; TV Pública 0.2.