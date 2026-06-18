Alarma por la salud de Luis Miguel: medios internacionales hablan de una cirugía cardíaca

Versiones provenientes de medios españoles y mexicanos encendieron las alarmas en torno a la salud de Luis Miguel. Según trascendió en las últimas horas, el cantante habría sido sometido a una intervención cardíaca en Nueva York y permanecería internado mientras continúa con su recuperación. Sin embargo, personas cercanas al artista y familiares habrían desmentido la información.

De acuerdo con lo publicado por el medio español Semana y replicado por distintos portales internacionales, Luis Miguel habría ingresado al Hospital Monte Sinaí de Nueva York tras atravesar una cirugía cardíaca. Aunque no se precisó si se trató de una operación programada o de urgencia, las versiones coinciden en que la evolución del artista sería favorable.

Según informó el medio mexicano El Canciller, la publicación española sostuvo que Luis Miguel se encuentra acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y que los médicos siguen de cerca su recuperación.

Qué se sabe sobre la supuesta internación de Luis Miguel

La información generó un fuerte impacto entre los seguidores del cantante, especialmente porque desde hace tiempo mantiene un perfil bajo respecto de su vida privada y de cualquier cuestión vinculada a su salud.

La revista española aseguró que el artista continúa hospitalizado luego de haber pasado por el quirófano y destacó que su recuperación estaría evolucionando de manera positiva. De acuerdo con esa versión, no existirían complicaciones que impidan su alta médica una vez que los profesionales lo consideren oportuno.

Familiares y allegados desmienten la versión

Mientras la noticia ganaba repercusión internacional, el tema también fue abordado en programas de televisión de Argentina. En América TV, el periodista Pablo Layus explicó que la información surgió a partir de publicaciones de medios españoles y mexicanos.

Según relató el panelista, mantuvo contacto con Eugenia Cabral, responsable del blog oficial dedicado al cantante, además de familiares del artista, quienes habrían negado que Luis Miguel se encuentre atravesando una situación de salud de esa gravedad.

Pese a ello, varios medios internacionales continúan sosteniendo la versión sobre la intervención cardíaca, lo que mantiene la incertidumbre entre los fanáticos.

A la espera de una confirmación oficial

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su entorno más cercano emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación. La ausencia de información confirmada alimentó las especulaciones y dejó abierta la incógnita sobre el verdadero estado de salud del artista.

Por ahora, la supuesta internación y operación cardíaca continúan siendo versiones difundidas por medios internacionales, mientras seguidores de todo el mundo aguardan una definición oficial que confirme o descarte definitivamente los rumores.