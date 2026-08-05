Barcelona prepara la «oferta definitiva» por Julián Álvarez

La novela entre Julián Álvarez, Atlético Madrid y Barcelona sigue dando que hablar en Europa. Luego de algunos días sin novedades, en las últimas horas se conoció que el club blaugrana realizará una última oferta para quedarse con el argentino.

El equipo catalán ya realizó una propuesta de 100 millones de euros que no convenció al Colchonero, que sigue firme con la idea de no vender al futbolista a no ser que sea por su clausula de 500 millones. Por otro lado, la Araña dejó claro en el medio del Mundial que «lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño», señaló el jugador tras el triunfo de la Selección Argentina contra Austria.

Según el Barcelona, este fue «un paso importante» de Julián, ya que la voluntad del jugador podría ser clave en la negociación. Además, se conoció que Deco, director deportivo del culé, viajó a Madrid para reunirse con Fernando Hidalgo, representante del ex River, y definir en conjunto una estrategia para tratar de destrabar este fichaje.

El diario Sport reveló que «la operación atraviesa un momento complicado«, pero el Barca sigue apostando a esta posibilidad y es la gran prioridad del club en este mercado de pases para reforzar el ataque para la temporada 26/27. Por el momento, no se conocen números de esta «oferta definitiva» pero sería superadora.

Pero el tiempo también empieza a apretar al equipo de Flick. Con la salida de Lewandowski a la MLS y las dudas sobre la continuidad de Ferrán Torres, el Barcelona debe buscar si o si un centrodelantero y de no concretarse la llegada del argentino deberá poner sobre la mesa otras opciones. El Blaugrana podrá incorporar hasta el 31 de agosto, fecha en la que cierra el mercado de pases del futbol europeo.

La Araña es uno de los futbolistas de la Selección Argentina que están cerca de continuar su carrera en un nuevo destino luego del Mundial 2026. Geronimo Rulli está cerca de llegar a Manchester City, Roma tiene en el radar a Nahuel Molina y Thiago Almada está a un paso de firmar con River.