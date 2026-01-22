Alex Caniggia respaldó a Brooklyn Beckham y marcó cuál es su verdadero objetivo de vida: la familia por encima de todo

Alex Caniggia compartió una serie de historias en Instagram donde dejó en claro cuál es su ideal de vida a futuro, centrado en la familia, los proyectos personales y los objetivos a largo plazo.

A través de imágenes familiares y textos contundentes, el mediático habló de prioridades y de la forma en la que imagina su camino personal, lejos de lo superficial.

El mensaje contundente que dejó Alex

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en una de las publicaciones Alex Caniggia mostró una ilustración donde se ve a una pareja junto a dos niños y escribió:

“Mi futuro es este. No sé el vuestro. Espero que no sea baratiadas y sean cosas grandes y más que nada lo más importante la familia”.

Con esa frase, el influencer marcó una diferencia entre lo que considera “objetivos reales” y lo que define como “cosas baratas”, reforzando su mirada sobre el valor de los vínculos y la construcción a largo plazo.

Minutos más tarde, Alex compartió otra historia con una foto en blanco y negro de una familia caminando por la playa y redobló la apuesta.

En el centro de la imagen se leía “Objetivo final”, y él agregó en la parte inferior:

“Factos reales y objetivos grandes en esta vida”.

Estas publicaciones también fueron leídas como un gesto de apoyo hacia Brooklyn Beckham, quien atraviesa un momento de tensión familiar con sus padres. Días atrás, el joven compartió un mensaje público defendiendo su decisión de priorizar a su esposa y su proyecto de vida, una postura que Alex pareció respaldar de manera implícita con sus reflexiones sobre la familia como eje central.

Con este mensaje, Caniggia dejó claro que su proyecto de vida está orientado a formar una familia y construir un presente que define como “grande” y “real”, alejándose de disputas mediáticas o logros efímeros, y alineándose con una visión de compromiso y pertenencia que hoy también expone Brooklyn Beckham.