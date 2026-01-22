Quién es Nicola Peltz, la mujer que separó a la familia Beckham

Muchos la identifican principalmente por ser la esposa de Brooklyn Beckham, pero Nicola Peltz construyó una sólida carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven. Actualmente pasó de ser una reconocida actriz y una referente de la moda a protagonista de una fuerte pelea entre los Beckham.

Nicola Peltz: trayectoria, patrimonio millonario y el tenso vínculo con los Beckham

Nacida en el estado de Nueva York, Estados Unidos, Peltz dio sus primeros pasos en la actuación durante la adolescencia y, con el correr de los años, fue ganando visibilidad en importantes producciones de Hollywood, a pesar de que al principio su familia se opuso a su carrera. Participó en The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction y la serie Bates Motel, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En paralelo a su faceta como actriz, Nicola desarrolló una exitosa carrera como modelo. Su estilo personal y su presencia en eventos internacionales la convirtieron en una figura habitual de la industria de la moda, colaborando con reconocidas marcas y agencias de prestigio.

En cuanto a su patrimonio, la actriz cuenta con una fortuna personal estimada en unos 50 millones de dólares. Este capital es resultado de la combinación de sus honorarios en grandes producciones cinematográficas, contratos con firmas de lujo y distintas inversiones, entre ellas la compra de una mansión en Beverly Hills que comparte con su esposo. No obstante, también proviene de una familia con un enorme respaldo económico: su padre, Nelson Peltz, es un influyente empresario e inversor multimillonario.

El nombre de Nicola Peltz cobró aún mayor notoriedad tras su vínculo con la familia Beckham. La actriz se casó con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, el 9 de abril de 2022, en una lujosa boda celebrada en Palm Beach. Aquella unión, que en su momento simbolizó la fusión de dos clanes mediáticos, hoy atraviesa un delicado presente marcado por tensiones internas que mantienen a la pareja y a ambas familias en el centro de la atención pública.

En las últimas horas, Brooklyn compartió un comunicado para dar detalles sobre la pelea con sus padres, mientras circulan en redes sociales diversos videos en los que se puede ver la tensión que había entre Nicola y Victoria a la hora de compartir eventos.