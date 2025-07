Alfredo Casado celebró la nominación al Martín Fierro: “Este premio le da un gran valor a nuestro noticiero»

En la antesala de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, el periodista Alfredo Casado destacó la nominación que recibió el ciclo Splendid Internacional Noticias 990 y sostuvo que le aporta «un gran valor al noticiero» de la radio.

Alfredo Casado: “El periodismo internacional merece ser reconocido”

El ciclo, que está en la terna de la categoría Servicio Informativo Internacional, hizo hincapié en la necesidad de plasmar las noticias que van más allá de las fronteras, además de concientizar sobre la resonancia de aquellos hechos en el ámbito nacional.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Casado sostuvo: “El periodismo internacional está muy mal visto en Argentina. No por el público. Hace 40 años que hago Internacionales y ha sido una lucha muy grande, hasta con pérdida de dinero personal durante mucho tiempo”.

Si bien señaló que la sección de internacionales muchas veces “no vende”, no tener información de ese ámbito «seria es un grave error, más en el mundo global”.

“Todo lo que pasa en el mundo tiene repercusión, incluso en el valor de la papa. Como dijo el Papa Francisco antes de morir, estamos en una suerte de pre o casi tercera guerra mundial por etapas”, subrayó.

El comunicador resaltó la importancia del ciclo que llevó adelante junto a Francisco Ledesma y Lucas Novoa y expresó: “Con la producción de nuestro noticiero se puso al aire un trabajo de una gran cantidad de material editado y de muchas notas que hicimos”.

A la vez, el conductor celebró “que APTRA haya armado una terna internacional de informativos porque es reconocer un área que debe serlo”, y remarcó: «En el mundo los periodistas que cubren internacionales, a aquellos que están en la trinchera real se los consideran los mejores periodistas”.

“Este premio internacional da un valor a nuestro noticiero y quiero destacar que hoy Splendid haya resurgido, como una radio que tiene más de un siglo al aire -1923 a actualidad-”, cerró al respecto.

P – ¿Cómo transmite un periodista al oyente que lo que está pasando en Vietnam puede repercutir en tu día a día?

Alfredo Casado – Con datos, con argumentos. Así como impacta este fenómeno de la guerra entre Ucrania y Rusia, también lo hace en el valor de los seriales que tienen que salir de los puertos, no salían y había menos demanda o más demanda. Sin embargo no queda bloqueada entonces se abren las posibilidades para la Argentina de vender productos. Aunque, la Argentina no lo hizo y no aprovechó las circunstancias. De haberlo aprovechado quizás los valores de nuestra economía hubieran sido mejores. Todo está interrelacionado.

P- ¿Y en mayor escala?

AC – Si bien, el contexto está relacionado con diversas cuestiones, se entrelaza mayormente con este tipo de gobiernos o liderazgos que son peligrosísimos para el mundo porque son deshumanizados, peligrosos en extremo.

P – ¿Cómo se continúa en la transmisión de éste mensaje?

AC – Actualmente, estamos de la mano del nuevo director, Guillermo García. El programa siguió con Daniel Jiménez y le damos otro valor. Al mismo tiempo, hacemos Noticias Argentinas con Mayra García, donde toma relevancia lo internacional con la participación de Newsweek.

P – ¿Cómo es llevar las noticias de agencia al micrófono como conductor?

Es muy importante el conjunto, yo solamente bastoneo, tengo mi opinión y tenemos una buena cantidad de periodistas donde están los nuestros, más los de NA y eso lleva a nutrir un abanico de voces entonces vamos pasando de uno al otro. Así como en el piso nos acompañan Alvaro Norro, Laura Balhas en la locución y Maxi Marino en la operación técnica.

P – Recordás alguna cobertura que te haya marcado

AC – La Guerra de los Balcanes del ‘91 al ‘95 y la de Kosovo. En el sitio de Sarajevo.

Durante 28 años o más no vi ese material porque cambió la tecnología. Encontramos una entrevista a dos niños huérfanos, en la avenida de los francotiradores. Estaban con la abuela y su padre, un combatiente que había resistido, había enloquecido y estaba en un hospital recluido.

La madre un día comete la imprudencia de abrir la ventana porque después de la crueldad había sol. A los pocos minutos un francotirador le disparó y le voló la cabeza. Quedaron los dos chicos, dos años y cuatro años, con su madre desangrada.

Con gran emoción, el periodista rememoró: “Estuvimos con ellos cuando el nene tenía seis años y la nena tres años y medio. Me impactó mucho. La abuela me decía que quería que se fueran porque la venganza iba a llegar algún día. Creía que algún día, ese nene iba a querer vengar a su madre y a su padre”.

“Le pregunté si los chicos jugaban, la traductora me dijo que sí, entonces consulté si juegan a la guerra y el chico me dijo que sí. Lo vi como periodista, a los 28 años y me dio mucha vergüenza, pero era mi trabajo”, concluyó Casado.