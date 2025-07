Pepe Cibrián, furioso por su ausencia en los Martín Fierro de Teatro: “Es como no invitar a Favaloro a los premios de medicina”

El reconocido actor y director teatral Pepe Cibrian se refirió a la ausencia de cualquier tipo de reconocimiento o invitación a los premios Martín Fierro de Teatro, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, a lo que señaló: “Es como que en premios de medicina no inviten a Favaloro”.

Pepe Cibrián tras quedar fuera de los Martín Fierro: “Me sentí no reconocido”

En principio, el intérprete sostuvo: “Los Martín Fierro, me da igual. Nunca participé porque no hago televisión ni radio, por lo que no me afecta en la vida. Pero, como el otro día se premió al teatro, me pareció una lástima que le den el premio a todo, a lo que venga”.

“No pido ningún galardón, ni premio, porque estoy lleno de todos esos. Pero, pensé que por lógica, me iban a invitar. Es como que en los premios de medicina, no inviten a -el Dr René- Favaloro. Yo soy mi profesión también”, añadió.

El icónico director de Drácula, junto a Ángel Mahler, se refirió a la respuesta del director de APTRA: “Escuché que -Luis- Ventura dijo que hay cinco mil socios, que no se puede invitar a todo el mundo y que, además, no hay presupuesto. Presupuesto ¿Para qué si yo no cobro? Hay figuras que cobran por hacer notas, pero yo no”.

Por tanto, se lamentó: “Estar con mi gente. Era un premio al teatro y no sólo yo, mis padres y abuelos. Fueron siete generaciones que le hemos dado mucho al teatro argentino. No entiendo. Me dolió. No por importarme el premio que tengo de todo”.

“Me sentí triste, lo ví como una falta de respeto, no a Pepe, sino a quienes son símbolo de cultura o lo que fuera. Son símbolos. No me voy a suicidar como Favaloro, pero entiendo que llega un punto en donde uno se siente no reconocido y hay que pasarlas de horror para sacar adelante su fundación”.

En cuanto a Favaloro, rememoró: “Ese hombre que le salvó la vida a millones de personas, se suicidó. Yo no soy Favaloro, ni me voy a suicidar. Pero, sí entiendo lo difícil que es ser un argentino, luchar y que la gente se vaya. -Astor- Piazzola se tuvo que ir a triunfar a Italia para que le dieran bola acá”.

Asimismo, el artista se refirió a su actual pareja, Ezequiel Frezzotti, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2024: “A mi novio lo conocí por Tinder ¡Pero ya es mi marido! Nos casamos con libreta y todo. Matcheamos y empezamos a conocernos”.

“En todos los programas decía que estaba en la app, pero como pongo mi nombre y mi cara, pensaban que no era yo. Me parece maravilloso Tinder. Enseguida nos fuimos a Europa y a los tres o cuatro meses nos casamos”, concluyó.