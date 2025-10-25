Andrea Bisso y toda la verdad sobre su relación con Carlos Monti: “La vida nos cruzó”

Andrea Bisso y Carlos Monti, un romance que no se esperaba la agenda mediática, tomó el foco de atención ya que los trascendidos indican que llevarían más de un año de relación y la misma comunicadora sostuvo: “La vida nos cruzó”.

El rumor se había instaurado el año pasado, pero la periodista lo desmintió, no obstante, ahora las habladurías volvieron a tomar fuerza e incluso Rodrigo Lussich indicó que “duermen entre la casa de ella y la de él, de manera alterna”, aunque “no hay una decisión de blanquear la relación por parte de Conti”.

Andrea Bisso aclaró su vínculo con Carlos Monti, pero dejó una puerta abierta

En tanto, la conductora indicó al respecto: “Nos conocemos desde hace 30 años y empecé a hacer espectáculos por Carlos, en su momento hacía noticieros. La vida nos cruzó entre canal y canal. Hubo un acercamiento cuando ya no compartíamos canal en 2023 que fue un año bastante complejo para los dos. Tenemos buena onda”.

“Ya sé que andan diciendo cosas. En este momento estamos solos los dos y no tengo ninguna relación. Escuché que decían algo de que fuimos a tomar un café. Se preguntan si va Nancy Duré o voy yo, uno se puede tomar un café claramente, o bien ir a comer. No tengo ningún problema”, continuó la comunicadora.

“No puedo decir si es un seductor porque lo conozco desde hace muchísimos años y nunca lo vi con ojos de mujer hacia un hombre, a lo largo de todos estos años ¿Si puede llegar a pasar algo más adelante? Uno nunca sabe las vueltas de la vida”, cerró la presentadora.

Más tarde, Andrea agregó a sus declaraciones televisivas dos frases que dieron que hablar: “Si, candidatos no me faltan, eh” y “Estoy libre para salir con quien quiera y hay varios caballeros que pugnan por conquistar mi corazón. Hace unos días me mandaron un ramo de rosas”.

La mencionada colega, Nancy Duré terminó por afirmar con una indirecta bastante clara: “No me ensucien. Son unos HDP, se me escapó la tortuga, se fue con Bisso”.