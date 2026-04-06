Escándalo en GH: Pincoya escupió a Tamara Paganini y la sanción despertó una ola de críticas

La paz en la casa más famosa del país voló por los aires en la edición «Generación Dorada». Lo que prometía ser una convivencia de leyendas se transformó en un campo de batalla tras el violento cruce entre Jennifer «Pincoya» Galvarini y Tamara Paganini.

El detonante, tan absurdo como cotidiano, fue el uso del lavarropas: Tamara decidió sacar la ropa de la chilena para usar el electrodoméstico, desatando una furia que escaló en segundos.

🚨 Segundo comunicado: serán sancionados por transgredir las reglas respecto a los gritos del exterior. Se le descuentan 50% del presupuesto y solo disponen de 2 min para compar. #GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/DIAzjyB4do — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 6, 2026

El enfrentamiento pasó rápidamente de los gritos a la agresión física. En medio de una lluvia de insultos, Pincoya escupió a la argentina, un acto que históricamente en el formato de Gran Hermano ha sido motivo de expulsión inmediata por considerarse una falta de respeto y un riesgo sanitario.

Por su parte, la finalista de la primera edición no se quedó atrás y respondió a la provocación lanzándole una taza de agua caliente, lo que obligó a la producción a intervenir de urgencia para evitar un daño físico mayor.

Una sanción que sabe a poco: el drama de Gran Hermano

Tras horas de deliberación y análisis de las cámaras, el veredicto de «Big» llegó con una tibieza que indignó a los televidentes. En lugar de la tarjeta roja, la producción optó por una sanción intermedia: Pincoya fue enviada directamente a placa de nominados y se le quitó el derecho a votar en la presente ronda.

Esta determinación despertó una fuerte ola de críticas en redes sociales. Los seguidores del ciclo cuestionan la flexibilidad de los criterios actuales, comparándolos con ediciones anteriores donde contactos físicos o agresiones mucho menores resultaron en la salida directa de los participantes. Muchos acusan a la producción de «proteger» a los personajes que generan rating, sacrificando la integridad del reglamento.

Convivencia al borde del abismo

Con este panorama, la casa ha entrado en un punto de quiebre definitivo. Las alianzas se reconfiguraron ante el temor de nuevos desbordes y el ambiente es de absoluta hostilidad entre los dos bandos. Tamara Paganini, visiblemente afectada, manifestó su descontento con la resolución, mientras que Pincoya mantiene su postura desafiante.

La próxima gala de eliminación se perfila como una de las más calientes de la temporada. El público, que ya se manifiesta masivamente en X (Twitter) con el hashtag #ExpulsionParaPincoya, tendrá la última palabra sobre la continuidad de la participante chilena en el juego.