Andrea Rincón defendió a Jey Mammon: «Yo le creo a mi amigo»

Andrea Rincón fue consultada por la denuncia de abuso sexual que pesa contra Jey Mammon. La actriz defendió al conductor y dijo que no es una «persona imparcial» en este asunto. «Soy amiga de Jey», señaló.

En diálogo con un cronista de Socios del Espectáculos, el programa de El Trece, Rincón admitió que Mammon está en una «situación difícil» pero indicó: «Lo voy a acompañar hasta el último momento. Lo quiero».

«Si se mando una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el ultimo momento», amplió.

«Si se equivocó hay un contexto. Hace un tiempo pensaba de una manera. Por suerte nos deconstruimos», justificó la modelo. Segundo después uso de ejemplo los programas de Guillermo Francella donde el actor «se babeaba» por la amiga de la hija.

«Me parece extraño que la misma caja boba esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros», cerró Rincón.

Andrea Rincón habló de la denuncia de Lucas Benvenuto

Al ser consultada por la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon, Andrea Rincón reiteró: Yo le creo a mi amigo».

«No me importa si me condenan. Yo quiero las pruebas», cerró.

Ayer, el joven denunciante había ampliado su denuncia. Consultado por las repercusiones que tuvo el hecho, Lucas señaló no sentirse aliviado. “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío«.