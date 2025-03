Andrés Nara teme lo peor entre Mauro Icardi y Wanda Nara: «Se fue todo de las manos”

Andrés Nara, el papá de Wanda, fue lapidario contra Mauro Icardi al rememorar el lamentable episodio que ocurrió cuando el futbolista fue a buscar a sus hijas y, en este sentido, el proyectista naval lo calificó como “trágico y horrible”.

La palabra de Andrés Nara: “Fue trágico, terrible”

Luego del fuerte escándalo que involucró a la policía, el SAME y las hijas de ocho y diez años de Wanda Nara y el deportista, el padre de la conductora sostuvo: “No quieren que hable, no me quiero meter y entorpecer la situación judicial porque se fue todo de las manos y todo el mundo sabe la opinión que tengo”.

Sin embargo, se explayó y calificó al episodio: “Fue trágico, terrible”. Además, Andrés Nara sostuvo que era “una cosa que ya veía venir porque estoy enemistado con este muchacho -Icardi- desde hace muchos años.

“Obviamente que es un dolor terrible ver a mi hija en esa situación, es terrible. Las nenas sobre todo, es increíble, se fue todo de las manos”, continuó Nara que además, se refirió a quienes señalan al futbolista como violento.

“Ya lo veía venir, es eso, lo que és. Si no lo pudieron parar entre las tres abogadas, la parte judicial, la policía, el SAME y la vergüenza popular, es porque ya es su esencia. Wanda se está recuperando, espero que todo bien”.