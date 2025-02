Andrés Nara, el papá de Wanda, apuntó contra Mauro Icardi: «Lo odio»

Andrés Nara, padre de Wanda Nara, habló con Noticias Argentinas, luego de que trascendiera que su hija se unió a Maxi López para denunciar penalmente a Mauro Icardi por el duro informe escolar de uno de sus hijos, que habría expresado que vivió episodios de violencia y malos tratos por parte de su padrastro.

La palabra de Andrés Nara

“Me enteré de esto en una reunión en la casa de Wanda y me agarró un sentimiento de bronca terrible. Yo soy de la vieja época y eso no se perdona. Ir contra los chicos, no. Encima que no son suyos y hacerles esto”, dijo Andrés Nara a Noticias Argentinas.

El padre de Wanda nunca se llevó bien con Icardi porque desde el inicio de la relación lo tildó de “traidor” y estuvo del lado de Maxi López, lo que le valió varios años de distanciamiento con su hija mayor. Recién en los últimos meses, cuando ella tomó la decisión definitiva de separarse, él pudo vincularse nuevamente con Wanda.

“Yo lo odié siempre y era un odio mutuo, de no podernos ver. Tal es así que yo me distancié de mi hija para no comprometerla a ella. Lo único que lo salvaba era que dije ‘buen, con los chicos, asumió el rol de padre’, y ahora me entero de esto. Imaginate la bronca y el odio que tengo”, contó indignado.

El padre de la empresaria y conductora espera que la Justicia actúe en consecuencia a este informe escolar que causa preocupación: “Espero que ahora sí la Justicia tome conocimiento de esto. El colegio es muy serio. Si me hubiese enterado antes, me iba a Turquía corriendo”.

Nara contó que no habló recientemente con su hija, pero desea involucrarse en el tema todo lo que sea necesario: “Se suman situaciones nuevas y me tendría que dedicar a esta novela y uno tiene que seguir viviendo. Hay situaciones límites que ella sabe que siempre voy a estar y ni que hablar con los chicos. Mis hijas y mis nietos son prioridad”.