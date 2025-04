Ángel de Brito disfruta de sus vacaciones en Bariloche: Las postales que compartió el conductor de LAM

Desde el pasado miércoles, Ángel de Brito, el reconocido conductor de LAM y de su programa de streaming en Bondi, se encuentra ausente de las pantallas, tomando un merecido descanso. El periodista volvió a elegir la Patagonia argentina: en esta ocasión Bariloche. Con su imponente naturaleza, fue el sitio seleccionado por De Brito para disfrutar de unas vacaciones distintas.

Las postales de Ángel de Brito en Bariloche

El conductor había adelantado días atrás que se tomaría un respiro, y hoy sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una serie de postales que muestran los paisajes y encantos de esta ciudad ubicada en la provincia de Río Negro. Las imágenes reflejan la belleza de la región, con sus montañas, lagos y el aire puro que caracteriza a este destino turístico.

Por lo que se puede deducir de sus publicaciones, Ángel habría cerrado un acuerdo de canje con el hotel Hampton by Hilton en Bariloche, donde se hospedó durante su estadía. De hecho, no dudó en recomendarlo a sus seguidores: “Si venís a Bariloche, te recomiendo un hotelazo”, escribió en una de sus historias, acompañada de fotos que muestran las instalaciones y el entorno del lugar.

¿Por qué Ángel de Brito faltó a LAM y Yanina Latorre no lo reemplazó?

Habitualmente es Yanina Latorre quien se encarga de la conducción del programa cuando Ángel no está, sin embargo, esta vez la conductora se suma unos minutos más tarde del cierre de SQP y ninguna angelita se hizo cargo. En medio de la transmisión de su programa, el conductor reveló: «Me voy de LAM, me voy de vacaciones. Necesitaba decírselos, me voy mañana».

Sin embargo, lo que llamó la atención del estudio y, mayormente, de las angelitas fue que «la conductora que estará mañana es Mariana Fabbiani», con quien mantiene una gran relación más allá de lo laboral.

Horas más tarde, debido a que la conductora de DDM (América TV) se hará cargo del ciclo televisivo, en la red se empezó a especular con un presunto enojo de Marixa Balli debido a algunas actitudes extrañas que tuvo. Esto se debe a que ella o Yanina Latorre siempre son las elegidas.