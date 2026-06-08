CEB trae a Bariloche 14 empresas chinas de servicios innovadores y tecnología para una gran Expo

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) quiere innovar en sus servicios y abre el abanico a otras entidades de Río Negro y la región para participar de la Expo Bariloche Smart City, Tecnología y Ambiente, donde expondrán 14 empresas chinas que traerán sus propuestas de tecnología y desarrollo.

El evento se realizará el 18 y 19 de junio, con una jornada abierta para conocer las propuestas de las compañías de servicios vinculados a la electricidad y el saneamiento, los mayores intereses de la CEB, pero también habrá firmas vinculadas a las energías renovables y el almacenamiento energético; la movilidad eléctrica; plataformas de gestión urbana; infraestructura tecnológica; inteligencia artificial y Big Data; robótica y drones.

El origen del Smart City fue el viaje que una comitiva de la CEB realizó a China meses atrás para conocer de primera mano la innovación tecnológica en los servicios públicos que presta la cooperativa. Allí se avanzaron en potenciales acuerdos que ahora algunas de las empresas llegan para avanzar “en materia de saneamiento, de energía, de alumbrado público y en renovación de todo lo que es el sistema de distribución de energía”, puntualizó Alejandro Pozas, presidente de la CEB, que este lunes realizó el anuncio en oportunidad de un agasajo a la prensa por el Día del Periodista.

Pozas dijo que a raíz de la visita de empresas que llegan directamente a “cerrar acuerdos económicos con la CEB”, se sumaron otras interesadas de otros rubros y la entidad decidió abrir el juego a sus colegas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa que tendrán también delegaciones de municipios, empresas de servicios y cooperativas en el evento, interesadas por conocer los avances tecnológicos de China para sus servicios.

Pozas remarcó que la Expo tendrá una primera jornada con exposición de cada compañía que visitará Bariloche como Dahua Technologies, Huawei, Lenovo, Green Fusion, Grupo Corven, Unitree, Luxsun, Drone Corp, Rurhiot, ALADYR y PCI International, entre otras, y el viernes será un día abocado a rondas de negocios, según puntualizó Pozas a Diario RÍO NEGRO.

El presidente de la CEB destacó que estas empresas “vienen con financiación propia” para ofrecer a la cooperativa y puntualizó en el interés de la entidad en energías renovables debido a que hay un proyecto para crear un parque solar, además destacó posibilidades con “campos de baterías” y con plantas de saneamiento modulares.

“Estamos pensando en avanzar hacia lugares muy distantes donde brindamos energía en Bariloche y la red es muy necesaria y se requiere llegar con mucha más consistencia, tal vez las renovables puedan llegar a ser una solución, los campos de baterías también”, valoró Pozas quien dijo que hay “mucha innovación” que se puede traer a Bariloche como políticas que perduren en el tiempo, más allá de las gestiones al frente de la cooperativa.

Como antesala de la Expo, el miércoles 17 llegarán a Bariloche técnicos de CALF, la cooperativa de electricidad neuquina, para intercambiar experiencias y gestiones. La entidad es también una de las mayores interesadas en la presentación de la tecnología china, según indicó Pozas que calificó que orientarse hacia nuevos desarrollos “significa dar un salto”.