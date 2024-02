Ángel de Brito durísimo con Lali Espósito: «Nunca quiso venir»

La cantante Mariana «Lali» Espósito esta pasando por uno de los meses más agitados de su carrera: blanqueó su relación con Pedro Rosemblat, tuvo un cruce con Javier Milei luego de sus dichos en el Cosquín Rock y muchas figuras del espectáculo la defendieron por los constantes ataques del presidente.

Entre ellos, el periodista Ángel de Brito. «Que ningún funcionario te persiga jamás por una opinión» escribió en Twitter. Luego, posteó una foto con la cantante con la descripción «Caña, Caña, Caña, la cosa se pone ruda. Te quiero @lalioficial» haciendo referencia a su canción N5.

Sin embargo, las cosas no parecen estar en los mejores términos entre la artista y el conductor. Un usuario le preguntó en un sticker de preguntas a Ángel cuando visitaría Espósito LAM, programa que conduce.

«Nunca quiso venir. Somos muy poco para algunos artistas” respondió de Brito y continuó picante: «Prefieren los streaming que están de moda o donde los mandan las discográficas”.

Por último, cerró la respuesta afirmando: “En Argentina no hacen notas, en el exterior pasean por todos los programas”.

El conmovedor mensaje de la mamá de Lali Espósito, tras el ataque de Javier Milei

En medio del ataque del presidente Javier Milei contra Lali Espósito, la mamá de la cantante argentina publicó un conmovedor mensaje apoyando a su hija, en redes sociales, que se sumó a las miles de adhesiones que recibió la artista.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, utilizó sus redes sociales para demostrar su amor por su hija y fue contundente con el mensaje que compartió en apoyo a la cantante, que ayer por la tarde emitió un mensaje para contrarrestar los ataques del presidente Javier Milei.

Junto a una imagen de las dos juntas, Majo Riera publicó la canción «Princesa» de Joan Manuel Serrat. El recorte señala: “tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio”, sosteniendo así a Lali en este momento complejo.