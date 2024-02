«Le decías ‘Alverso’ a Alberto y después le pedías favores»: la fuerte pelea entre Marcela Feudale y Yanina Latorre

El escándalo se desató ayer entre 3 de las panelista de LAM, programa conducido por Ángel de Brito, luego de que Yanina Latorre afirmara en un programa de radio que sus compañeras Marcela Feudale y Maite Peñoñori son kirchneristas. Si bien, Maite le dijo lo suyo a Yanina los dichos que mas trascendencia tuvieron fueron los de Feudale.

«Vos estás totalmente equivocada. Nos estás juzgando sin habernos tenido como compañeras antes. No me gusta que me ataquen y que no me arroben. Esto viene desde hace mucho tiempo. No me gusta lo que hacés, no tenés derecho a hablar de mí sin arrobarme» expresó la panelista del programa conducido por Ángel de Brito

«Me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso, decímelo acá reina, como decís vos» continuó Feudale.

Latorre sostuvo que no le pidió ningún tipo de explicaciones y que no tiene porque arrobarla en los tuits sobre ella. «Me tengo que aguantar el ‘hate’ de tus seguidoras que dicen barbaridades con respecto a uno que no lo conocen, porque jamás lo vieron a uno. Generás un conflicto que yo no tengo ganas de vivir.» expresó Marcela.

Luego, la locutora tocó la polémica que estuvo sucediendo entre el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito. «Lo que está haciendo el Presidente de la Nación se llama violencia institucional, ¿por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. El señor tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Una vez puesto eso en claro, no hay ninguna doble vara. Vos no sabés ni qué opinaba yo, porque no estaba acá.« comentó.

«Yo opino que la gente que está del lado de Cristina, peronistas o como te guste llamarlo, no juzgó con la misma vara toda la violencia institucional. Tengo derecho a opinar» respondió Yanina

«Yo juzgo también, por ejemplo, que toda la gente que defiende a otros gobiernos que no son los peronistas, le ponen sobrenombres a las personas y no les hacen juicios por llamarlas horriblemente. Vos le decías a Alberto Alverso y sin embargo lo llamabas por teléfono para pedirle favores. Ustedes tienen doble vara» sentenció duramente la locutora.

«Yo nunca le dije Alverso y no digas ‘ustedes’ porque yo no soy libertaria» aclaró Latorre.

Yanina, separada de su marido Diego Latorre

Yanina Latorre hizo un inesperado anuncio en sus redes sociales y con él generó rumores de separación de Diego Latorre.

«Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado», escribió la panelista de LAM en una historia de Instagram. El mensaje fue acompañado por un emoji de corazón roto.

Algunos seguidores se alarmaron ante la posible ruptura amorosa de la pareja. Otros lo tomaron con humor y deslizaron la posibilidad de un acuerdo publicitario para obtener un aire acondicionado en este verano. Por el momento Yanina no dio mayores detalles.

Días atrás Latorre había criticado duramente a Lali Espósito y Dillom por lo ocurrido en el Cosquín Rock. Tras el revuelo por los dichos de los cantantes contra Javier Milei, Yanina lanzó: «Es una juventud que tiene el cerebro lavado».