Ángel De Brito fulminó a Luis Majul y a Cristina Pérez: «Son unos mamarrachos» 

Ángel de Brito, fiel a su estilo y con conocimiento del medio, no tuvo piedad al criticar a figuras reconocidas, ya sean del mundo del espectáculo como colegas periodistas. Esta vez no se guardó su opinión sobre ciertas actitudes de periodistas de actualidad y centró su enojo en Luis Majul y Cristina Pérez.

Qué dijo Ángel de Brito sobre Luis Majul y Cristina Pérez

«Los periodistas de actualidad son unos mamarrachos. Se la pasan todo el santo día hablando de actualidad, como Majul, como Cristina Pérez, como Feinmann, como Baby, pero los vas a buscar cuando hay un tema de actualidad y no quieren hablar», expresó De Brito en su programa de streaming Bondi Live.

El periodista manifestó su enojo porque, en el marco de los escraches que sufrieron distintos medios, los noteros de LAM intentaron obtener el testimonio de los colegas que trabajan allí y fueron ignorados. «Cristina Pérez dijo ‘yo hablo en mi programa’, y a mí qué me importa. ¿Qué te tengo que pagar para que me hables en las calles?», se preguntó. Luego apuntó contra Majul: «Directamente ‘esnobeó’ al cronista y hoy se hizo el cancherito en El Observador».

Acto seguido, De Brito pasó un fragmento del programa de Majul donde el conductor se quejaba por ser abordado por noteros. Ante esto, De Brito comentó: «No entiende este hombre que le escracharon su radio, entonces por eso lo fuimos a buscar, como fuimos a Rivadavia a buscar a Cristina Pérez, a los colegas, y como fuimos a Olga también a hablar. Es una cosa espantosa, que le hagan eso a un medio de comunicación. Lo fuimos a buscar por su opinión, no lo entiende este hombre».

Ángel de Brito apuntó contra Yuyito González tras no querer dar notas: «Que asquerosa»

Ángel de Brito destrozó a Yuyito González luego de que asistiera a un evento de prensa y no quisiera responderle preguntas a los periodistas.

Por esa razón, en su programa Ángel responde (Bondi Live), el conductor expresó: «Qué asquerosa que estuvo ayer Yuyito. Ayer hubo estreno de La Sirenita que no pude ir pero hubo hall de famosos y nadie quería contestar nada».

Y, continuó: «Pero la soberbia que le vi a Yuyito, me sorprendió porque en la vida cotidiana es amorosa. Estaba con unos humos, ‘no voy a hablar’, ‘no me pongas el micrófono’. Sos noticia porque te encargaste de promocionar un romance, si no querés responder no vayas».

Previamente, en Empezar el día (Ciudad Magazine), la expareja de Javier Milei había advirtió que iba a ir pero que no quería hablar con los medios.