Marcela Feudale confesó qué famoso la tiene enamorada desde siempre: «¡Me encanta!»

La panelista de LAM, Marcela Feudale confesó estar enamorada «desde siempre» del actor y productor Adrián Suar, en medio de los rumores de romance que lo vinculan con la bailarina Rocío Robles.



Marcela Feudale abrió su corazón al ver una nota con Adrián Suar en LAM (América TV), y contó lo que siente por el actor y productor. En la nota, el actor habló con prudencia sobre su vínculo con Rocío Robles y negó estar en pareja: «No estoy de novio, el día que esté de novio lo voy a decir. La quiero mucho, es divina e inteligente, gran periodista deportiva», sostuvo el Chueco Suar.

La inesperada confesión de Marcela Feudale sobre Adrián Suar

Después de ver la nota y regresar al estudio, Yanina Latorre dio detalles de la conversación que tuvo con Rocío Robles sobre la relación con Suar. Entonces, Marcela Feudale se refirió a la diferencia de edad entre los dos.

«Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella», exclamó Feudale entre risas. «Estas envidiosa», sentenció Yanina y Ángel de Brito agrandó la apuesta y le preguntó: «¿Te gusta Suar?».

A lo que la panelista reconoció entre risas: «Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta».

«Hay una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesiva, es deportista… Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo», cerró Yanina Latorre entre risas mientras Feudale avalaba su teoría.