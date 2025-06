Internaron a Mirtha Legrand y tuvo que someterse a una delicada cirugía

Este miércoles en A la tarde (América TV), la periodista Cora Debarbieri dio a conocer que Mirtha Legrand fue internada en una clínica privada y debió ser sometida a una delicada intervención quirúrgica.

¿Por qué operaron a Mirtha Legrand en una clínica privada?

«Mirtha Legrand tuvo que llevar adelante un tema de salud. Un tema de salud que tenía que resolver, que venía hablando con su médico», anunció la panelista.

«Estaba pautado, pero no es agradable entrar a una clínica y tener que someterse a una intervención. Es algo que le preocupa a cualquier persona y también le generó preocupación a Mirtha. De todos modos, ella está acompañada por su entorno más cercano, por su familia. En este momento específico está acompañada por su hija Marcela Tinayre«, siguió.

Mirtha Legrand defendió a Ricardo Darín tras la polémica por el precio de las empanadas

Mirtha Legrand habló sobre las repercusiones que generaron las declaraciones de Ricardo Darín en su última visita al programa.

En esa ocasión, el actor hizo un comentario que rápidamente se volvió viral. Darín había dicho que una docena de empanadas cuesta alrededor de 50 mil pesos, lo que desató un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación.

La conductora se mostró sorprendida por la magnitud que tomó la frase y expresó su apoyo al actor. “Pobre Darín, lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Pero qué tuvo de malo?”, dijo la Chiqui.

Además, explicó que en el momento no registró con claridad lo que Darín había dicho: “¿Sabés que no lo escuché? Le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ y él empezó a hablar, bajó un poco la voz y la cabeza, y no oí cuando dijo lo de los 48”.

Legrand aprovechó para destacar la trayectoria del actor y su reconocimiento internacional: “Le mandamos un aplauso desde acá, es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más reconocido. Lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre», sentenció.