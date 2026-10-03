Ángel de Brito rompió el silencio sobre su ausencia con Mario Pergolini: “Avisé el lunes”

Ángel de Brito salió a responder después de que Mario Pergolini contara al aire que el invitado previsto para Otro día perdido no se había presentado. El conductor de LAM explicó cuándo avisó que no podía asistir y cuestionó la versión que se dio en el programa de El Trece.

Un inesperado episodio generó tensión entre Ángel de Brito y la producción de Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini. Todo comenzó cuando el programa se quedó sin el invitado previsto y debió recurrir a Agustín “Rada” Aristarán para ocupar el lugar.

Según informó PrimiciasYa, el invitado original era De Brito, quien decidió aclarar públicamente la situación después de escuchar cómo Pergolini había presentado su ausencia al aire.

Ángel de Brito explicó por qué no fue con Mario Pergolini

Durante su programa Ángel Responde, en Bondi, De Brito aseguró que efectivamente había aceptado la invitación, pero que canceló su participación varios días antes de la grabación.

“Me invitaron al programa de Pergolini, dije que sí y el lunes me bajé”, explicó.

El periodista señaló que tenía asuntos personales que resolver el jueves por la tarde, justamente durante el horario previsto para grabar el programa.

Sin embargo, lo que más le molestó fue que quedara instalada la idea de que había dejado a la producción sin invitado a último momento.

“El lunes avisé… lunes, martes, miércoles, jueves. Tenés tiempo para encontrar otro invitado”, remarcó.

Qué había dicho Mario Pergolini sobre el invitado que no llegó

La polémica comenzó durante la emisión de Otro día perdido, cuando Pergolini sorprendió al anunciar que se habían quedado sin la figura que iba a sentarse esa noche en el programa.

“Esto no suele pasar, no hay invitado”, comentó el conductor.

Finalmente, la producción encontró una solución dentro del propio equipo: Rada Aristarán pasó de panelista a entrevistado y ocupó el sillón reservado originalmente para De Brito.

Pergolini explicó entonces que tenían previsto recibir a otra persona, pero que finalmente “no vino”.

Ángel de Brito apuntó contra la producción de Otro día perdido

De Brito consideró que pudo haber existido una confusión entre la producción y Pergolini.

“Capaz que le dijeron a Mario que cancelé a último momento”, planteó, al remarcar que él había comunicado su decisión desde el lunes.

También cuestionó el relato que se generó alrededor de su ausencia. Según explicó, después de 30 años trabajando en televisión, sabe los inconvenientes que puede provocar que un invitado se baje y por eso decidió avisar con anticipación.

De todas maneras, el conductor de LAM evitó convertir el episodio en una pelea personal con Pergolini.

Incluso aseguró que entre ellos quedó todo bien y que más adelante irá a Otro día perdido, por lo que el esperado encuentro entre ambos conductores solamente quedó postergado.