Mario Pergolini prepara tres noches con nuevos invitados: quiénes estarán hoy, mañana y el viernes en Otro día perdido

Otro día perdido comenzó una nueva semana con una agenda cargada de figuras. El ciclo conducido por Mario Pergolini, que se emite de lunes a viernes por El Trece, prepara nuevos mano a mano después de las visitas de Nicole Neumann y Fito Páez.

La programación semanal difundida por La Pavada de Diario Crónica incluye figuras de la actuación, la música, el streaming y el humor. Entre los nombres anunciados aparecen Pedro Rosemblat, Leticia Siciliani y Mora Bianchi, además de invitados especiales que se sumarán a las diferentes secciones del ciclo.

Pedro Rosemblat, uno de los invitados más esperados de Otro día perdido

Una de las presencias que genera mayor expectativa es la de Pedro Rosemblat. El conductor y referente del streaming tendrá un mano a mano con Pergolini en momentos en que su nombre continúa muy ligado a su relación con Lali Espósito y a los proyectos que encabeza en medios digitales.

Su visita también resulta particular por el cruce generacional entre dos figuras vinculadas con distintas etapas de la radio y los nuevos medios: Pergolini, referente histórico de la FM argentina, y Rosemblat, uno de los nombres que crecieron con fuerza en el universo del streaming.

Leticia Siciliani y Mora Bianchi también pasarán por el programa

La lista anunciada para esta semana incluye además a Leticia Siciliani, actriz con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

También estará Mora Bianchi, una de las jóvenes figuras que ganó popularidad por su participación en Margarita, la ficción creada por Cris Morena.

A la grilla se suman Juan Cruz González, presentado como abogado especializado en temas espaciales, y Soy Towe, quien llevará su propuesta de stand up al programa.

Nicole Neumann y Fito Páez abrieron la semana

El lunes 21, Pergolini recibió a Nicole Neumann y a la cantante lírica Verónica Cangemi, según consta en la programación oficial de El Trece.

El martes 22 fue el turno de Fito Páez, quien protagonizó una extensa entrevista con Pergolini, tocó el piano y repasó diferentes momentos de su carrera. Durante la charla también habló por primera vez sobre los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Sofía Gala.

Así, con varias noches todavía por delante, Otro día perdido apuesta a una combinación de figuras del espectáculo, streaming, actuación y humor para sostener la competencia nocturna de El Trece.