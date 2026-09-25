Leticia Siciliani descolocó a Mario Pergolini con un inesperado comentario en vivo: ‘Te hacés el que no’”

Leticia Siciliani visitó Otro día perdido y protagonizó un divertido momento con Mario Pergolini. La actriz admitió que estaba nerviosa por conocerlo, pero rápidamente entró en confianza y terminó lanzándole un elogio que tomó por sorpresa al conductor.

Leticia Siciliani fue una de las invitadas de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y desde los primeros minutos dejó en claro que el encuentro tendría un tono particular.

Era la primera vez que la actriz y el conductor se veían personalmente y ella reconoció que había llegado al estudio algo nerviosa. Sin embargo, la incomodidad inicial duró poco y dio paso a un ida y vuelta cargado de humor.

Según reconstruyó Infobae, todo comenzó mientras Siciliani buscaba frente a las cámaras cuál era el perfil que más la favorecía y Pergolini se sumó al juego haciendo bromas sobre su propia apariencia y el paso del tiempo.

El comentario de Leticia Siciliani que sorprendió a Mario Pergolini

Mientras hablaban sobre la iluminación del estudio, Pergolini bromeó con la diferencia de edad y aseguró que su rostro ya no era el mismo de antes.

“Vos porque todavía tenés colágeno, está todo bárbaro, pero yo… todo esto ya se cayó todo”, lanzó mientras se señalaba la cara.

Siciliani intentó contradecirlo y fue entonces cuando estuvo a punto de revelar algo que, según aseguró, escucha habitualmente sobre el conductor.

“Todo el mundo habla… No, no puedo”, comenzó diciendo.

Pergolini aprovechó inmediatamente para bromear: “Todo el mundo habla maravillas de mí, sí, sí, sí”.

Pero la actriz terminó la frase y lo sorprendió: “De lo hot”.

El comentario descolocó al conductor, que respondió con ironía: “Es que la gente me quiere mucho”. Siciliani, lejos de retroceder, insistió: “La verdad que sí. Te hacés el que no. Te hacés el mala onda”.

“Vamos a empezar de cero”: la reacción de Pergolini

La confianza que tomó Siciliani terminó convirtiéndose en otro de los temas de la entrevista. Ante los elogios y comentarios de su invitada, Pergolini decidió cortar el intercambio con humor.

“Lety, vamos a empezar de cero”, le propuso antes de remarcar que nunca se habían visto personalmente.

La actriz explicó entonces que suele entrar rápidamente en confianza como una forma de superar sus propios nervios. Pergolini aprovechó la confesión para reconocer, también en tono de broma, que la situación lo había puesto incómodo.

“¿Te pasa seguido que de golpe la gente empieza a sentirse incómoda como yo?”, le preguntó.

Siciliani quiso saber si realmente lo había incomodado y él respondió: “Sí, muy, muy, la verdad que sí”.

“Es para pasar mi incomodidad”, explicó finalmente la actriz.

El intercambio terminó entre risas y mostró una faceta poco habitual de Pergolini, quien esta vez quedó del otro lado de las preguntas y los comentarios inesperados de su invitada