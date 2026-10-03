Los Palmeras, cuarteto y chivito al asador: la Fiesta Nacional de Chos Malal abrió la venta de entradas y confirmó fechas

El tradicional chivito al asador, uno de los atractivos centrales de la fiesta en Chos Malal. Foto: gentileza.

Chos Malal se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. La organización confirmó las fechas oficiales para el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre y habilitó una segunda etapa de venta de entradas tras agotar cerca de 5.000 pases en la fase inicial.

El encuentro gastronómico y musical del norte neuquino tendrá opciones para distintos públicos cada noche, repartidas entre géneros populares y las presentaciones habituales de músicos y cantoras de la zona.

Entradas y precios para las tres noches

Durante la primera etapa de venta anticipada se colocaron 4.841 pases (4.797 correspondientes a abonos y 44 individuales). Desde esta semana rige un nuevo esquema de valores que estará vigente hasta el 19 de noviembre:

Entrada por noche: $40.000.

$40.000. Abono por tres noches: $105.000 (implica un descuento de $15.000 en comparación con la compra por jornada).

La adquisición puede realizarse por internet en la plataforma EventPass o presencialmente en el punto de venta de Sarmiento 148, en Chos Malal. Los clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) pueden abonar en hasta 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.

Grilla confirmada: qué artistas tocan cada día

La programación en el escenario principal quedó estructurada de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre: Noche de cuarteto y ritmos tropicales con LBC , Eugenia Quevedo y Q’ Lokura .

Noche de cuarteto y ritmos tropicales con , y . Sábado 21 de noviembre: Los Palmeras , Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño .

, y . Domingo 22 de noviembre: Cierre de la fiesta con Destino San Javier y Dúo Roze.

A la nómina nacional se suman referentes de la música regional como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto, junto a las cantoras de la zona Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez.

Gastronomía del norte neuquino

Nacida por iniciativa de vecinos locales que buscaron replicar la experiencia de la Fiesta del Chivo de Malargüe, la celebración reúne las tradiciones de la producción rural y de las familias crianceras de la provincia.

Junto con los espectáculos musicales, la oferta del fin de semana incluye la preparación de chivito al asador, presentaciones de cueca campesina y muestras de artesanías de la región.