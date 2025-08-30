Desde este año, el calendario gastronómico argentino sumó un nuevo hito. Cada 31 de agosto se celebrará el Día Nacional del Helado Artesanal. La fecha fue elegida en referencia al acta fundacional de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), firmada en 1972, cuando un grupo de fabricantes decidió unirse para representar y defender al sector.

Argentina celebrará por primera vez el Día Nacional del Helado Artesanal

El helado artesanal ya tiene su día en nuestro país: la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció que cada 31 de agosto se le rendirá homenaje a esta delicia. La efeméride busca celebrar y reconocer la labor de quienes diariamente fabrican helado en todo el territorio argentino.

La fecha no fue elegida al azar, sino que recuerda la firma del acta fundacional de AFADHYA, en 1972 cuando un grupo de fabricantes de helado se reunió en Buenos Aires para debatir problemas comunes y conformar una entidad que los representara. Actualmente, la asociación representa a las Heladerías Artesanales de todo el país.

El helado artesanal argentino no solo es un producto de consumo masivo, sino también un reflejo de la diversidad y riqueza cultural del país. Cada región de Argentina aporta sabores únicos: desde el icónico dulce de leche, pasando por el pistacho sanjuanino y los frutos rojos patagónicos, hasta los almíbares del noreste y el refrescante sorbete de limón tucumano.

“El Helado Artesanal Argentino es hoy sinónimo de excelente calidad, elaborado con materias primas seleccionadas y procesos que respetan la tradición. En cada nuevo sabor, buscamos crear combinaciones que transmitan el orgullo de la identidad nacional”, afirmó el presidente de la AFADHYA, durante el anuncio oficial de la fecha.

La asociación actualmente representa a miles de heladerías artesanales en todo el país y organiza actividades como la «Semana del Auténtico Helado Artesanal» y la tradicional «Noche de las Heladerías»

Cuánto helado y cuáles son los gustos más consumidos en Argentina

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual de helado per cápita de los argentinos es de 7,3 Kg, con picos de 10 kg en temporada alta. Además, nueve de cada diez lo eligen en cualquier estación y el 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino.

Los sabores más consumidos

Chocolate con almendras Dulce de leche granizado Sambayón Dulce de leche Frutos Rojos Tramontana Chocolate amargo Frutilla a la crema Mascarpone Limón

Según indicaron desde la asociación, en los últimos años se sumaron tendencias como el pistacho, nuevas variedades de chocolates, nuevas combinaciones de dulce de leche y algunas variedades frutales.