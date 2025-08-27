Una tiktoker compartió en sus redes sociales un método rápido y económico para elaborar un postre cremoso en casa con dos ingredientes. Enterate acá cómo hacerlo.

Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok

La tiktoker cubana @rodri.marianela compartió una video sobre una receta “fácil, rápida y sencilla” para hacer duce de leche. La preparación del postre cremoso solo lleva dos ingredientes y se realiza en microondas en ¡ocho minutos!

Su video se volvió viral en esta red social, ya que es una alternativa fácil entre quienes desean recrear postres tradicionales con un toque diferente.

La mayoría de los usuarios compartió que tuvieron una experiencia positiva con la preparación. “Yo lo hice ahora mismo y me quedó superbién, usé la misma lechera original” y “Lo hice y me quedó delicioso, pero con solo cinco minutos se me hizo, parece que la potencia de microondas varía porque por poco se me quema, gracias por compartir la receta”, fueron algunos de los comentarios.

Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok: los ingredientes

Lata de leche condensada

Mitad de un limón

Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok: el paso a paso