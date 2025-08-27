Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok
Te traemos esta receta viral de las redes sociales, en las cual se puede preparar este tradicional postre en unos pocos minutos. Mirá acá los ingredientes y el paso a paso.
Una tiktoker compartió en sus redes sociales un método rápido y económico para elaborar un postre cremoso en casa con dos ingredientes. Enterate acá cómo hacerlo.
La tiktoker cubana @rodri.marianela compartió una video sobre una receta “fácil, rápida y sencilla” para hacer duce de leche. La preparación del postre cremoso solo lleva dos ingredientes y se realiza en microondas en ¡ocho minutos!
Su video se volvió viral en esta red social, ya que es una alternativa fácil entre quienes desean recrear postres tradicionales con un toque diferente.
La mayoría de los usuarios compartió que tuvieron una experiencia positiva con la preparación. “Yo lo hice ahora mismo y me quedó superbién, usé la misma lechera original” y “Lo hice y me quedó delicioso, pero con solo cinco minutos se me hizo, parece que la potencia de microondas varía porque por poco se me quema, gracias por compartir la receta”, fueron algunos de los comentarios.
Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok: los ingredientes
- Lata de leche condensada
- Mitad de un limón
Cómo hacer dulce de leche en microondas, la receta viral de Tik Tok: el paso a paso
- Verter una lata de leche condensada y medio limón en un recipiente resistente al calor
- Batir bien para que se integre con la mezcla
- Llevar al microondas por tres minutos
- Sacarlo del microondas y moverlo
- Calentar por otros dos minutos en el microondas
- Retirarlo del microondas y volver a batirlo
- Si se prefiere, meterlo al microondas tres minutos más
