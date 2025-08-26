Mermelada de frutilla en solo 30 minutos y con un agregado saludable: la simple receta 

La mermelada casera es uno de esos clásicos que nunca pasa de moda. Existe una versión más liviana y natural. Se trata de la mermelada de frutilla con semillas de chía. Esta preparación aprovecha el poder gelificante de la chía, que al hidratarse genera una textura espesa y cremosa, perfecta para untar una tostada.

Cómo hacer mermelada de frutilla en 30 minutos

Las frutillas, que son ricas en vitamina C, antioxidantes y fibra, están combinadas con las semillas de chía, fuente omega 3, proteínas vegetales y minerales. Así esta mermelada se convierte en un alimento nutritivo que suma puntos para los desayunos o meriendas.

Otro punto a favor es la rapidez. En menos de media hora puede estar lista, sin necesidad de esterilizar frascos. Se puede conservar en heladera durante una semana.

La receta de mermelada de frutilla con semillas de chía

Ingredientes:

500 g de frutillas frescas

3 cucharadas de semillas de chía

2 a 3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o sirope (opcional, a gusto)

Jugo de medio limón

Preparación:

Lavar bien las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos.

Colocarlas en una cacerola junto con el jugo de limón y cocinar a fuego medio hasta que se ablanden, unos 10 minutos.

Aplastar con un pisapapas o un tenedor para obtener una textura rústica, o licuar si se prefiere una consistencia más suave.

Endulzar a gusto con miel, azúcar o sirope, y mezclar bien.

Apagar el fuego y agregar las semillas de chía. Revolver para que se hidraten de manera pareja.

Dejar reposar 15 minutos: la chía absorberá el líquido y espesará la preparación.