Argentina en la casa: Tiago Pzk se convirtió en el primer argentino en presentarse en los premios VMA’s

Este miércoles se celebraron los MTV Video Music Awards, los premios organizados por el canal de televisión estadounidense que premian lo mejor de los videoclips y la música. Como todos los años, las figuras más importantes del momento asistieron y dieron todo en el escenario. Entre ellos estuvo Tiago PZK, quien se convirtió en el primer argentino en presentarse en la premiación.

Tiago PZK se presentó con Anitta en los MTV Video Music Awards

Durante la noche de miércoles en Nueva York se celebraron los MTV Video Music Awards, mejor conocidos como VMAs. El evento es una de las premiaciones más populares de la cultura pop al siempre brindar momentos historicos para la música como la presentación entre Michael Jackson y Slash, el beso entre Madonna y Britney o la inolvidable pelea entre Taylor Swift y Kanye West.

Este año los VMAs fueron conducidos por la rapera Megan Thee Stallion y realizados en el UBS Arena de la ciudad de Nueva York. La noche contó con una larga lista de artistas que se presentaron, entre ellos Sabrina Carpenter, LISA, Chappell Roan, Camila Cabello, Karol G, Lenny Kravitz, Shawn Mendes y muchos más.

Entre los artistas que se presentaron en los VMAs estuvo Tiago Pzk. El rapero argentino se subió al escenario para acompañar a la cantante brasilera Anitta para interpretar la canción que tiene con Emilia Mernes, «Alegria».

«Argentina por primera vez en los VMA’s. Crecí viendo a mis ídolos cantando y recibiendo premios en los VMA’s hoy me subo a cantar ¡De Argentina para el mundo de nuevo!» escribió Tiago Lezcano. Debido a que tenía un show planificado en Mendoza, Emilia no pudo acompañar a su amigo en el escenario.

Todos los ganadores de la noche

–Video del año

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

-Artista del año

Taylor Swift (Ganadora)

–Canción del año

Sabrina Carpenter – Espresso (Ganadora)

-Mejor artista revelación

Chappell Roan

-Presentación del año

Junio de 2024: Le Sserafim – Easy (Ganadora)

-Mejor colaboración

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight (Ganadores)

–Mejor artista pop

Taylor Swift (Ganadora)



–Mejor canción de hip hop

Eminem – Houdini (Ganador)

–Mejor canción de R&B

SZA – Snooze (Ganadora)

-Mejor canción alternativa

Benson Boone – Beautiful Things (Ganador)

-Mejor canción rock

Lenny Kravitz – Human (Ganador)

-Mejor canción latina

Anitta – Mil veces (Ganadora)

-Mejor canción de afrobeats

Tyla – Water (Ganadora)

-Mejor Grupo

SEVENTEEN (Ganador)

-Mejor canción de K-Pop

Lisa – Rockstar (Ganadora)

-Mejor video para el bien

Billie Eilish – What Was I Made For (De la película Barbie) (Ganadora)

-Mejor dirección

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Dirigida por Taylor Swift (Ganadora)

-Mejor cinematografía

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Cinematografía de Anatol Trofimov (Ganador)

-Canción del verano: Fortnight – Taylor Swift y Post Malone