Jenna Ortega y Sabrina Carpenter protagonizan el videoclip de “Taste”, que es ya es furor

Sabrina Carpenter presentó el videoclip de su nuevo tema musical “Taste” para el cual convocó a la actriz Jenna Ortega, popular por haber protagonizado la exitosa serie “Merlina”, de la cual se espera una nueva temporada.

Un video inspirado en «Psicosis» y en «La muerte le sienta bien»

La cantante de 25 años y la actriz de 21 grabaron un videoclip que rápidamente se viralizó no solo porque se dan un beso sino porque interpretan escenas de mucha violencia en “Taste”, el tercer tema del álbum “Short n’ Sweet”, luego de “Espresso” y “Please Please Please”.

En el video, se enfrentan a muerte y se inspiran en la película “Psicosis”, pero también en “La muerte le sienta bien”, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn.

«Me siento extremadamente afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma, y puedo crear desde ese lugar», escribió Carpenter en su cuenta de Instagram.

«Gracias a mis brillantes talentosos amigos, escritores, productores, mezcladores, ingenieros y mentes creativas que me ayudaron a darle vida a este mundo y estas canciones. No era un pensamiento serio, pero de alguna manera lo eran, jajaja los quiero a todos y estoy muy agradecida», agregó la artista, que tiene como ídola a Christina Aguilera: “Me encanta Christina. Ella fue una de mis primeras ídolos e íconos. Yo tenía 11 años y en ese entonces no podía sacarme su nombre de la boca. Ella es muy especial para mí. Sus canciones me criaron”.