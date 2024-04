Arturo, el perro de Gran Hermano, eligió a Martín Ku como su nuevo mejor amigo

Tal como había anunciado Santiago Del Moro en Instagram, anoche ingresó un nuevo «hermanito» a Gran Hermano. Se trata de «Arturo» un perro rescatado que vivirá con los jugadores. Aunque el animal se mostró desconfiado, rápidamente eligió a su favorito: el rionegrino Martín Ku.

ME ENCANTA que Arturo lo busque siempre a Martín, varios no estarían soportando y no hablo de los jugadores. pic.twitter.com/19rtgEI0xE