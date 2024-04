Fernando Burlando reconoció que Romina de Gran Hermano está “complicada” en la causa de lavado de dinero

El abogado de Romina, Fernando Burlando dio detalles sobre los avances de la causa contra el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y su ex mujer Romina Uhrig exparticipante de Gran Hermano, a quienes se los acusa de lavado de dinero en operaciones inmobiliarias.

La ex participante de Gran Hermano y del Bailando está asesorada por Fernando Burlando, quien dio detalles en LAM sobre la causa y reconoció que su clienta está “complicada”.

“Estamos con Romina charlando y definiendo algunas cosas de su defensa. Es complicado su escenario, totalmente. Esta idea de la ausencia de compromiso de las esposas de los políticos cuando pasan cosas que no tienen que pasar, o que tienen un trasfondo ilícito, hace que sea una situación comprometida más allá de su inocencia”, explicó el abogado.

“Entonces es difícil, es difícil probar y acreditar su ajenidad a lo que son las maniobras que se le imputan. Es difícil, no es fácil. ¿Cómo haces para dividir o no abusar lo que se supone que es de proveniencia ilícita? Yo creo que en el caso de Romina va a ser muy sencillo acreditar su inocencia. Hablan de esto sus actitudes, su actitud frente a la vida, también cómo encara su vida laboral. Realmente Romina tiene que hacer muchísimo para sostenerse. La ayuda la tiene exclusivamente de su trabajo”, remarcó Burlando.

“Es una mujer que, aparte, no descansa, que sale a cualquier hora a trabajar. Vos sabés lo que es la vida de quiénes son celebridades o artistas y no es fácil, no es fácil. Aparte con un vínculo, una relación que entiendo está terminada, con todas las connotaciones de los cierres, o de la finalización del amor”, siguió.

“Ella, primero, está convencida de su inocencia. Muy convencida. Es más, cuando a veces uno trata de explicarle la gravedad del tema, su inocencia puede más y tal vez no entra en razón de que esto es complicado y muy complejo. Pero bueno, a veces, los clientes reaccionan así frente a estas situaciones. A nosotros nos gusta que todos los clientes tomen consciencia de su situación, más allá de que sean inocentes o no. Esto es complicado, acá vamos a tener un litigio donde seguramente vamos a tener a un juez y un fiscal que van a pujar por acreditar algo que hoy es una sospecha. Entonces, nosotros estamos del otro lado traccionando por una postura, que es nuestra verdad y que tiene que ver con eso, con terminar un proceso de una manera digna”, concluyó Fernando Burlando.

Con información de Noticias Argentinas

Romina habló sobre su vínculo con Walter Festa

La exparticipante de Gran Hermano se refirió a su vínculo con el exintendente de Moreno: “Estoy separada de Walter hace meses. Me acompañó al primer casting de GH y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”.

Romina Uhrig y su expareja, el exintendente de Moreno Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero. Investigan las propiedades que ambos adquirieron durante los últimos años.