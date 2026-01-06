Aseguran que Andrés Ciro Martínez estaría en pareja con su bajista: qué se sabe del supuesto romance

En las últimas horas, Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos, quedó envuelto en una versión sentimental que rápidamente se instaló en el mundo del espectáculo. La información fue revelada en el programa Puro Show (El Trece), donde la periodista Fernanda Iglesias aseguró que el músico estaría viviendo un romance con una integrante de su propia banda.

El tema surgió a partir de un enigmático planteado al aire por el conductor Matías Vázquez, quien consultó si la banda había llenado River Plate en su regreso. A partir de allí, Iglesias fue más directa y afirmó que el cantante mantiene una relación que, por ahora, se maneja con bajo perfil.

Según detalló la periodista, la mujer en cuestión sería Luciana “Luli Bass” Valdés, bajista de la banda, de 35 años. De acuerdo a la información brindada en el ciclo, ambos llevarían alrededor de un año de relación, aunque sin hacerlo público.

El trasfondo dentro de la banda

Durante su relato, Iglesias recordó una situación que generó comentarios en el entorno del grupo cuando Los Piojos volvieron a reunirse tras más de 15 años. Según explicó, el bajista original no habría sido convocado en ese momento, lo que despertó especulaciones. Con el tiempo, Luciana Valdés se incorporó como bajista, en una decisión que también fue objeto de comentarios internos.

En cuanto a la vida personal de Valdés, la periodista señaló que estaba casada y es madre de dos hijos. Su ex pareja es Heber Vicente, baterista, quien —según Iglesias— confirmó que la separación se dio en buenos términos.

“Recién hablé con él y me dijo que está todo bien, que se llevan muy bien”, relató la panelista, descartando conflictos actuales entre ellos.

Bajo perfil y versiones

Durante el programa, Matías Vázquez sostuvo que Ciro Martínez suele mantener extrema reserva sobre su vida privada, algo que Iglesias reforzó al señalar que el músico evita exponer públicamente sus relaciones.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la información, por lo que se trata de una versión periodística basada en fuentes del entorno y testimonios recogidos por el programa.

Mientras tanto, el rumor suma capítulos y vuelve a poner en foco al histórico líder de Los Piojos, esta vez no por su música, sino por su vida personal.

