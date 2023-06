Aseguran que Jesica Cirio está saliendo con un reconocido youtuber

Hace pocos días, Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde y los rumores del romance entre la conductora y un reconocido youtuber no tardaron en llegar. El periodista, Juan Etchegoyen habló sobre las versiones que vinculan a la modelo con Gerónimo Benavides, el streamer conocido popularmente como Momo.

“A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él”, aseguró el periodista en el programa televisivo que conduce el Pollo Álvarez. En ese sentido, el panelista agregó que el vínculo habría iniciado como una amistad y que fue evolucionando en este último tiempo. “Lo que me cuentan es que una vez que se dio la separación de ella, él ganó terreno”, comentó.

En ese sentido, explicó que el streamer tendría una muy buena relación con la familia de la modelo: “El romance se supo hace aproximadamente un mes, aunque a mí me cuentan que ya tiene tres meses. Él habría pegado muy buena onda con su hija desde el vamos”. Por lo pronto, ninguno de los dos involucrados habló de manera pública.

Jesica y Momo conducen «Piso 18» (Instagram /jesicacirio)

Jesica y Momo se conocieron hace algunos meses cuando fueron convocados para conducir Piso 18, un programa que se trasmite por Twitch y YouTube.

Jesica Cirio confirmó la separación de Martín Insaurralde

Cabe recordar que el viernes pasado, Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la modelo reveló que con el político decidieron ponerle punto final a la relación tras 10 años juntos.

Luego de que un usuario le preguntara si estaba separada, ella rompió el silencio sobre su estado sentimental: “La realidad es que sí, estoy separada. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”